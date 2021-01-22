Лучшие условия для развития бизнеса в мире и минимум присутствия государства в бытовой жизни людей. Это те две точки роста для Украины, которые я сформировал для себя, когда решил связать свою жизнь с государственной службой.

В этом смысле задача Минцифры – сделать Украину самой удобной страной, с точки зрения взаимодействия человека и государства. Уже более года команда Минцифры строит цифровоегосударство. Онлайн-технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Только внедрив их на все уровни – от общенационального до бытового – мы изменим страну.

Но цифровизация – это не только про технологии, но и про системный менеджмент. За первый год работы нам удалось построить такую организационную структуру в государственной власти, которая позволяет ускорить цифровые процессы в стране. Ведь важно не только установить четкие цели и показатели эффективности, но и построить систему, которая поможет их достичь.

Для эффективной трансформации мы используем системный подход. Мы не оцифровываем бюрократию, а полностью перестраиваем процессы.

По нашей инициативе в марте 2020 года Кабмин принял введение новой должности CDTO (Chief digital transformation officer) – руководителей цифровой трансформации в государственных органах власти. Такие заместители уже работают в каждом министерстве и сейчас постепенно появляются в областных администрациях и городских советах. DTPM – на уровне проектов Минцифры. Это руководители, которые с помощью ІТ-решений внедряют изменения и координируют цифровую трансформацию различных сфер. Также мы создали Дія Company – первую государственную IT-компанию Минцифры.

Сейчас у нас более 100 проектов цифровой трансформации и я как менеджер должен управлять всеми и понимать, на каком этапе находится каждый из них. Поэтому мы разработали методологию управления проектами в государстве. И сейчас совместно с CDTO работаем над созданием дашборда по всем проектам и введением системы рейтингования. Такого раньше не было на государственном уровне. Наша задача – сделать максимально удобную страну для людей. Поэтому мы внедряем идеи, схожие с идеями предпринимательства.

Вот только некоторые проекты, которые запускает Минцифра уже в 2021 году.

Изменение места регистрации онлайн – новая "философия" советской прописки

Изменение места регистрации – самая популярная государственная услуга в Украине. Мы долго искали решение, как ее цифровизировать, и наконец нашли его. Сейчас мы проводим глобальную реформу этого направления. Работаем над разработкой электронной услуги по изменению места регистрации онлайн в несколько кликов.

Сегодня прописка в том виде, в котором она существует в Украине, – слишком бюрократизирована, сложна и преимущественно является наследием еще от советской системы. Мы хотим сделать ее декларативной, когда прямо в смартфоне или на портале вы сможете указать адрес, по которому фактически проживаете, если ваш арендодатель жилья не против вашей прописки у него в квартире. Через Дію вы сможете указать его как владельца жилья, он получит уведомление и подтвердит его. А если вы переедете в другое место, он так же легко сможет вас выписать.

Кроме того, мы хотим отменить штамп в паспорте о регистрации места жительства. А также отвязать прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не нужна.

Правительство уже приняло соответствующее Постановление, которым начинает экспериментальный проект по регистрации и снятию с регистрации места проживания в электронной форме. А сейчас мы готовим законопроект. Планируем запустить сервис уже весной на всей территории Украины.

Дія ID – электронная подпись в смартфоне в несколько кликов

Мы создаем государство в смартфоне – в приложении Дія. Для того, чтобы украинцы могли пользоваться государственными услугами даже со смартфонами, мы разрабатываем в мобильном приложении электронную подпись Дія ID. Украинцы получат возможность пользоваться квалифицированной электронной подписью (КЭП) полностью онлайн в несколько кликов на собственном смартфоне.

КЭП будет храниться в защищенной среде и гарантирует высокий уровень доверия и безопасности. Сейчас мы работаем над разработкой технологии – если ваш биометрический паспорт или ID-карта в Дії, то при авторизации биометрия лица будет сверяться с биометрией в реестре. И потом будет генерироваться электронная подпись.

С Дією ID станет еще проще подписывать различные документы, а также получать административные, коммерческие и финансовые услуги. В частности, технология будет интегрироваться с порталом государственных услуг Дія, кабинетом водителя и кабинетом на Портале ПФУ, банками и страховыми компаниями, мобильными операторами и тому подобное.

Режим "без бумаги" в этом году уже станет реальностью

Осенью 2021 года украинцы станут свидетелями исторического момента - начала официального вхождения страны в режим "без бумаги". Ни одно государственное учреждение больше не сможет требовать у граждан справки, выписки и другие бумажные документы для предоставления услуг, если необходимая информация уже есть в реестре. Сейчас совместно с Комитетом цифровой трансформации разрабатываем рамочный закон, который сделает это возможным.

Когда речь идет о таких амбициозных целях в масштабах государства, критически важным вопросом является качественный менеджмент. Недостаточно просто нарисовать видение и поставить задачу государственным органам – необходимо предоставить им соответствующие ресурсы.

Мы работаем для того, чтобы обеспечить необходимой IT-инфраструктурой все государственные органы. Совершенствуем законодательство и создаем цифровые решения. В частности, участвуем в разработке законопроекта, который позволит запустить платформу для развертывания реестров, а также закона об "облаках", что откроет рынок облачных технологий и новые возможности для хранения данных.

Кроме этого, разработали изменения в закон, которые позволят закрепить статус электронных документов на законодательном уровне и сделать их полными аналогами бумажных документов. Эти изменения уже на рассмотрении в комитете. Чтобы цифровые документы принимались везде, где это необходимо, мы создали отдел внедрения. Цель его работы - быть в постоянном контакте с пользователями Дії, анализировать проблемы, которые возникают у них, и налаживать взаимодействие с государственными органами власти и всеми провайдерами услуг.

Проектов Минцифры становится сотни, и мы масштабируемся

Уже весной команда Минцифры проведет Diia Summit 2, на котором представит и смену места регистрации онлайн, и Дію ID, а также много других сервисов для упрощения жизни украинцев.

Массовые услуги, которые появятся в Дії уже в этом году:

Строительные онлайн-услуги – начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.

Автоматическая регистрация бизнеса – автоматическая регистрация услуг для ФЛП онлайн. Готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации ФЛП без участия регистратора.

Электронное медицинское заключение о нетрудоспособности. Замена бумажной справки, которую часто подделывают, на электронное медицинское заключение в системе eHealth.

Налоговые онлайн-услуги. Оптимизация на перевод в Дію услуг кабинета налогоплательщика.

Также мы добавим функцию авторизации в Дії через NFC. Можно будет просто приложить ID-карту к смартфону - и авторизация произойдет автоматически - в приложение сразу подтянутся все документы и электронная подпись.

Украина стремительно становится удобным сервисом, упрощает жизнь, а не создает проблемы. Именно в этом главная задача государства – способствовать, помогать, защищать.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.