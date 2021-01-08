Українцям показали рідкісне різдвяне фото Стуса
У мережі показали рідкісний знімок легендарного поета і дисидента, борця за незалежність України Василя Стуса, зроблений на різдвяні свята.
Фото датоване 1972 роком. Його в Facebook опублікував історик і журналіст Вахтанг Кіпіані.
"Через п'ять днів КДБ закриє сторінку історії під назвою "шістдесятники". Це останнє Різдво на свободу для Василя Стуса. Разом з ним на фото Любомира Попадюк, Марія Гель, Олена Антонов і Михайло Горинь", – розповів він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Дарницький районний суд міста Києва заборонив розповсюдження тиражу книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані без дозволу Віктора Медведчука, народного депутата від ОПЗЖ.
Правда, українці все одно встигли розкупили книги після скандального рішення суду. А незабаром книгу почали продавати на сайті безкоштовних оголошень за 1500 гривень.