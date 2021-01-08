Українцям показали рідкісне різдвяне фото Стуса

У мережі показали рідкісний знімок легендарного поета і дисидента, борця за незалежність України Василя Стуса, зроблений на різдвяні свята.

Фото датоване 1972 роком. Його в Facebook опублікував історик і журналіст Вахтанг Кіпіані.

"Через п'ять днів КДБ закриє сторінку історії під назвою "шістдесятники". Це останнє Різдво на свободу для Василя Стуса. Разом з ним на фото Любомира Попадюк, Марія Гель, Олена Антонов і Михайло Горинь", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL: