Украинцам массово "промывают мозги" при помощи ИИ и паразитируют на военных в соцсетях: в чем опасность и при чем тут Россия

В последнее время на пользователей социальных сетей обрушилась волна публикаций с картинками или видео, сгенерированных искусственным интеллектом. Несмотря на фейковость таких публикаций, многие украинцы даже не пытаются включить критическое мышление и проверить информацию, а усердно лайкают и делают репосты. Зачастую целью авторов такого контента является просто желание раскрутить свою страницу или канал, но это только верхушка айсберга. Главное то, что это несет большие риски и угрозы – особенно когда выясняется, что вбросы идут из России.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

ИИ оккупировал Facebook

Настоящая эпидемия с засильем контента, сгенерированным при помощи искусственного интеллекта, идет сейчас в социальной сети Facebook. Тут есть все: огромное количество "свадебных фото" якобы защитников Украины, девушки и парни-воины (правда, зачастую... в российском камуфляже), столетние бабушки, которые настойчиво просят их поздравить с юбилеем, иконы, которые обязательно нужно перепостить, чтобы "у вас все было хорошо"...

В большинстве случаев с первого взгляда заметно, что на фото – не реальные люди, а сгенерированные искусственным интеллектом картинки. Но на это эмоционально реагируют украинцы, принимая за чистую монету.

Команда "По ту сторону новостей" (независимой информационной кампании по медиаграмотности, фактчекингу и развитию критического мышления) забила тревогу еще во второй половине 2023 году. Но сначала речь шла не о "шедеврах" ИИ.

"Facebook начал активно рекомендовать подписаться на самые разные страницы и группы, с которыми ни вы, ни ваши друзья никоим образом не взаимодействовали. Все бы ничего, но не менее половины из этих предложений – российские. Это не обязательно что-нибудь политическое. Это может быть какой-то примитивный юмор, виды природы, фотографии городов (нередко Москвы и Петербурга), что-то из истории или архитектуры. Некоторые посты даже на английском языке. Но если немного глубже копнуть, выяснится, что так или иначе все они связаны с Россией", – рассказали фактчекеры.

Причем, по их словам, эта тематическая нейтральность – едва ли не самая большая проблема. "Трудно обжаловать (в соцсетях. – Ред.). Раньше мы безрезультативно указывали на язык вражды, сейчас рекомендуем маркировать такие сообщения за "несоответствие контента", – добавили они.

Сейчас таких публикаций, а также именно сгенерированных искусственным интеллектом в "пирамиде" Facebook огромное количество. И чем больше реагируют на них пользователи, тем большее количество очередных жертв "эксперимента" попадутся на крючок.

По словам главреда OBOZ.UA Леси Гасыч, важно понимать, что алгоритмы Facebook работают таким образом, что даже если вы только остановитесь посмотреть данный пост (не говоря уже о лайке, комментарии или репосте), то публикации аналогичной тематики вам будут показываться постоянно. Хотите вы того или нет. "Как выход – жаловаться на такие группы и посты, что у нас делают очень мало", – добавила она.

Если вы обратили внимание, что в вашей ленте появилось много подобных публикаций, стоит выделить время и избавиться еще и от разносчиков этой заразы. Ими могут быть как неизвестно как и когда оказавшиеся во френдах незнакомые вам люди (на странице может не быть ни одного реального фото), так и группы, в которых вы состоите. Поверьте, результат может вас очень удивить.

"Часто бывает, что публикацией полностью пристойного контента та или иная якобы украинская патриотическая группа в Facebook наращивала аудиторию, а спустя время была переименована в что-то типа "Я за переговоры с Россией!", "Россияне и украинцы – один народ" и тому подобное. А затем начала публиковать дезинформацию, раскачивать настроения и т.д. Это очень опасно, особенно во время войны", – поделилась Леся Гасыч.

Бить по эмоциям – опасная технология

Главный специалист Управления стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ полковник Тарас Дзюба в комментарии OBOZ.UA говорит, что можно согласиться с выводом: основное предназначение технологии с засильем сгенерированного ИИ-контента – это изучение логико-эмоциональной оценки материала. А именно случаев, когда качество и содержание картинки или видео частично отключают рациональное и логическое их восприятие.

"То есть исследуются те информационные материалы, которые способны восприниматься и распространяться даже с логическими противоречиями, несоответствиями и т.д. Практически 100%, что результаты подобных "исследований" сразу реализуются в материалах информационно-психологического воздействия. Кроме того, достаточно один раз распространить подобный материал и всем контактам распространившего его лица он будет представлен не как реклама Facebook, а от лица, или от группы, в которую этот материал запостил кто-то из участников", – говорит Дзюба.

В соцсетях сегодня не только много изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, но и фейковых видео. Только один пример: недавно в сети появилось "кино", где якобы работник ТЦК приносит извинения украинским военным.

На видео был наложен текст: "Тцкашник попал на фронт и спел по другому". А подписали ролик как "Обращение от бывшего сотрудника ТЦК ко всем, к народу Украины". За очень короткий срок оно стало вирусным.

Его, как и многие другие, тоже вбросили россияне, но это не помешало украинцам упорно делиться этим видео и комментировать его.

Тарас Дзюба говорит, что когда люди подсознательно поддерживают те или иные действия, то вероятность проверки информации с их стороны почти нулевая.

"Отрицательное отношение к ТЦК сформировано, к сожалению. В подавляющем большинстве случаев наши граждане задают сотрудникам центров вопрос: "Почему сами не на фронте?" А здесь такое видео: ТЦКшник попадает на фронт и там чувствует себя не "в своей тарелке". То есть, полное соответствие ожиданиям наших граждан. Этим обусловлено большое количество лайков и распространений. Эмоциональное восприятие информации превалирует над рациональным", – считает специалист Страткома.

С другой стороны, говорит Дзюба, если бы к ТЦК было сформировано совсем другое отношение, то такое видео сразу воспринималось бы как фейк.

"Можно сделать вывод: если четко определено состояние информационной среды и проведен анализ целевых аудиторий, то, учитывая эти данные, можно делать любые материалы информационно-психологического воздействия, рассчитанные на эмоциональное, а не на рациональное восприятие", – добавил полковник ВСУ.

Стоит ли говорить, что информационная война не менее важна для российских оккупантов, чем непосредственно боевые действия? И в наших силах быть настороже, не поддаваться на манипуляции и включать критическое мышление. Иначе такие эмоциональные качели могут привести к серьезным последствиям для нас, для всей Украины. Потому очень важно объяснить детям, а также родителям, пожилым родственникам всю серьезность ситуации.