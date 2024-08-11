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Украинцам массово "промывают мозги" при помощи ИИ и паразитируют на военных в соцсетях: в чем опасность и при чем тут Россия

Анна Молчанова
Общество
5 минут
7,7 т.
искусственный интеллект фото

В последнее время на пользователей социальных сетей обрушилась волна публикаций с картинками или видео, сгенерированных искусственным интеллектом. Несмотря на фейковость таких публикаций, многие украинцы даже не пытаются включить критическое мышление и проверить информацию, а усердно лайкают и делают репосты. Зачастую целью авторов такого контента является просто желание раскрутить свою страницу или канал, но это только верхушка айсберга. Главное то, что это несет большие риски и угрозы – особенно когда выясняется, что вбросы идут из России.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

ИИ оккупировал Facebook

Настоящая эпидемия с засильем контента, сгенерированным при помощи искусственного интеллекта, идет сейчас в социальной сети Facebook. Тут есть все: огромное количество "свадебных фото" якобы защитников Украины, девушки и парни-воины (правда, зачастую... в российском камуфляже), столетние бабушки, которые настойчиво просят их поздравить с юбилеем, иконы, которые обязательно нужно перепостить, чтобы "у вас все было хорошо"...

Украинцам массово "промывают мозги" при помощи ИИ и паразитируют на военных в соцсетях: в чем опасность и при чем тут Россия

В большинстве случаев с первого взгляда заметно, что на фото – не реальные люди, а сгенерированные искусственным интеллектом картинки. Но на это эмоционально реагируют украинцы, принимая за чистую монету.

Украинцам массово "промывают мозги" при помощи ИИ и паразитируют на военных в соцсетях: в чем опасность и при чем тут Россия

Команда "По ту сторону новостей" (независимой информационной кампании по медиаграмотности, фактчекингу и развитию критического мышления) забила тревогу еще во второй половине 2023 году. Но сначала речь шла не о "шедеврах" ИИ.

"Facebook начал активно рекомендовать подписаться на самые разные страницы и группы, с которыми ни вы, ни ваши друзья никоим образом не взаимодействовали. Все бы ничего, но не менее половины из этих предложений – российские. Это не обязательно что-нибудь политическое. Это может быть какой-то примитивный юмор, виды природы, фотографии городов (нередко Москвы и Петербурга), что-то из истории или архитектуры. Некоторые посты даже на английском языке. Но если немного глубже копнуть, выяснится, что так или иначе все они связаны с Россией", – рассказали фактчекеры.

Причем, по их словам, эта тематическая нейтральность – едва ли не самая большая проблема. "Трудно обжаловать (в соцсетях. – Ред.). Раньше мы безрезультативно указывали на язык вражды, сейчас рекомендуем маркировать такие сообщения за "несоответствие контента", – добавили они.

Сейчас таких публикаций, а также именно сгенерированных искусственным интеллектом в "пирамиде" Facebook огромное количество. И чем больше реагируют на них пользователи, тем большее количество очередных жертв "эксперимента" попадутся на крючок.

Украинцам массово "промывают мозги" при помощи ИИ и паразитируют на военных в соцсетях: в чем опасность и при чем тут Россия

По словам главреда OBOZ.UA Леси Гасыч, важно понимать, что алгоритмы Facebook работают таким образом, что даже если вы только остановитесь посмотреть данный пост (не говоря уже о лайке, комментарии или репосте), то публикации аналогичной тематики вам будут показываться постоянно. Хотите вы того или нет. "Как выход – жаловаться на такие группы и посты, что у нас делают очень мало", – добавила она.

Если вы обратили внимание, что в вашей ленте появилось много подобных публикаций, стоит выделить время и избавиться еще и от разносчиков этой заразы. Ими могут быть как неизвестно как и когда оказавшиеся во френдах незнакомые вам люди (на странице может не быть ни одного реального фото), так и группы, в которых вы состоите. Поверьте, результат может вас очень удивить.

"Часто бывает, что публикацией полностью пристойного контента та или иная якобы украинская патриотическая группа в Facebook наращивала аудиторию, а спустя время была переименована в что-то типа "Я за переговоры с Россией!", "Россияне и украинцы – один народ" и тому подобное. А затем начала публиковать дезинформацию, раскачивать настроения и т.д. Это очень опасно, особенно во время войны", – поделилась Леся Гасыч.

Украинцам массово "промывают мозги" при помощи ИИ и паразитируют на военных в соцсетях: в чем опасность и при чем тут Россия

Бить по эмоциям – опасная технология

Главный специалист Управления стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ полковник Тарас Дзюба в комментарии OBOZ.UA говорит, что можно согласиться с выводом: основное предназначение технологии с засильем сгенерированного ИИ-контента – это изучение логико-эмоциональной оценки материала. А именно случаев, когда качество и содержание картинки или видео частично отключают рациональное и логическое их восприятие.

"То есть исследуются те информационные материалы, которые способны восприниматься и распространяться даже с логическими противоречиями, несоответствиями и т.д. Практически 100%, что результаты подобных "исследований" сразу реализуются в материалах информационно-психологического воздействия. Кроме того, достаточно один раз распространить подобный материал и всем контактам распространившего его лица он будет представлен не как реклама Facebook, а от лица, или от группы, в которую этот материал запостил кто-то из участников", – говорит Дзюба.

В соцсетях сегодня не только много изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, но и фейковых видео. Только один пример: недавно в сети появилось "кино", где якобы работник ТЦК приносит извинения украинским военным.

На видео был наложен текст: "Тцкашник попал на фронт и спел по другому". А подписали ролик как "Обращение от бывшего сотрудника ТЦК ко всем, к народу Украины". За очень короткий срок оно стало вирусным.

Украинцам массово "промывают мозги" при помощи ИИ и паразитируют на военных в соцсетях: в чем опасность и при чем тут Россия

Его, как и многие другие, тоже вбросили россияне, но это не помешало украинцам упорно делиться этим видео и комментировать его.

Тарас Дзюба говорит, что когда люди подсознательно поддерживают те или иные действия, то вероятность проверки информации с их стороны почти нулевая.

"Отрицательное отношение к ТЦК сформировано, к сожалению. В подавляющем большинстве случаев наши граждане задают сотрудникам центров вопрос: "Почему сами не на фронте?" А здесь такое видео: ТЦКшник попадает на фронт и там чувствует себя не "в своей тарелке". То есть, полное соответствие ожиданиям наших граждан. Этим обусловлено большое количество лайков и распространений. Эмоциональное восприятие информации превалирует над рациональным", – считает специалист Страткома.

С другой стороны, говорит Дзюба, если бы к ТЦК было сформировано совсем другое отношение, то такое видео сразу воспринималось бы как фейк.

"Можно сделать вывод: если четко определено состояние информационной среды и проведен анализ целевых аудиторий, то, учитывая эти данные, можно делать любые материалы информационно-психологического воздействия, рассчитанные на эмоциональное, а не на рациональное восприятие", – добавил полковник ВСУ.

Украинцам массово "промывают мозги" при помощи ИИ и паразитируют на военных в соцсетях: в чем опасность и при чем тут Россия

Стоит ли говорить, что информационная война не менее важна для российских оккупантов, чем непосредственно боевые действия? И в наших силах быть настороже, не поддаваться на манипуляции и включать критическое мышление. Иначе такие эмоциональные качели могут привести к серьезным последствиям для нас, для всей Украины. Потому очень важно объяснить детям, а также родителям, пожилым родственникам всю серьезность ситуации.