"Украинскую правду" купил Томаш Фиала

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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'Украинскую правду' купил Томаш Фиала

Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала стал новым владельцем интернет-издания "Украинская правда". Теперь ему принадлежит 100% корпоративных прав на СМИ, все его активы тоже переходят в группу инвесткомпании.

Соответствующее соглашение было заключено между ним и редактором-основателем "УП" Еленой Притулой. Стороны договорились, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений, говорится на сайте самого медиа.

"Команда "Украинской правды" во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше, в тесном сотрудничестве с Еленой Притулой, которая и в дальнейшем будет выполнять роль редактора-основателя", – отмечается в материале.

Фиала заявил, что по аналогии с проектом "НВ" (украинский печатный еженедельный общественно-политический журнал. – Ред.), он "продолжит практику невмешательства собственника в редакционную политику" издания.

"Все 21 год существования "УП" для нашей команды на первом месте были интересы читателя и украинского общества. Этот принцип является для нас незыблемым и главным, мы и в дальнейшем будем придерживаться его в нашей работе. Редакционное соглашение с новым владельцем закрепляет это на бумаге", – со своей стороны добавила Мусаева.

Подчеркивается, что Dragon Capital рассматривает эту инвестицию "как еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в Украине".

Что известно о Dragon Capital и ее гендиректоре

Dragon Capital работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя инвестиционные, банковские и брокерские услуги для корпоративных и частных клиентов. Одним из главных ее инвесторов являются структуры американского мультимиллиардера и мецената Джорджа Сороса. Ей также принадлежит медиаходлинг "НВ", в который входят одноименные радиостанция, журнал и интернет-издание.

В 2014 году Dragon Capital начала скупку акций "Мотор Сич" – после того, как The Bank of New York Mellon (США) обратил свое GDR программу по корпорации. Именно компании группы Dragon Capital скупали эти акции во втором полугодии 2014-го и в середине 2016 года, в общем получив их не менее 300 тыс. (14% от общего количества) на сумму не менее 659 млн грн.

В ноябре 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Dragon Capital приобрести Finance.ua и Minfin.com.ua.

Томаш Фиала – гражданин Чехии, генеральный директор и конечный бенефициар Dragon Capital.

Родился 13 мая 1974 года в Брно. В 1993-1996 годах учился в Пражском университете экономики на факультете международной торговли. Владеет чешским, английским, немецким, русским, украинским (начальный уровень) языках.

Некоторые СМИ пишут, что люди, которые входят в его орбиту, "активно финансируют" партию "Голос".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Томаш Фиала говорил, что Украина является мировым рекордсменом по так называемым плохим кредитам, более половины из них не обслуживаются заемщиками.

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