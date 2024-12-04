Украинскую писанку признали культурным достоянием человечества

Украинскую писанку внесли в Репрезентативный список нематериального наследия человечества. Это произошло во время заседания Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Парагвае.

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О признании писанки сообщил министр культуры и стартегических коммуникаций Николай Точицкий. Он также напомнил, что внесение писанки в Репрезентативный список нематериального наследия человечества состоялось по инициативе "украинского сообщества в Эстонии".

"В Репрезантивный список материального культурного наследия человечества включен наш национальный элемент - "Украинская писанка: традиция и искусство"... Мы провозглашаем на весь мир: живое наследие нас объединяет, дарит ощущение причастности и олицетворяет нашу идентичность", – отметил господин Точицкий.

По его словам, такие победы Украины на культурном поприще являются "нашим общим успехом".

"Пока агрессор разрушает наши учреждения культуры, убивает наших художников, пытается стереть нашу идентичность – мы продолжаем бороться за свое. В этом наше единство и несокрушимость", – добавил глава Минкульта.

Подчиненные Точицкого уточнили, что кроме "украинского сообщества в Эстонии" к событию причастны непосредственно они, а также чиновники из Министерства иностранных дел Украины и представители Украины в UNESCO.

О "носителях практиках" и "представителях гражданского общества" в министерстве также упомянули – в последнюю очередь.

На Пасху в Украине никого не удивишь пасхальными писанками и крашенками – ярко раскрашенные яйца являются одним из главных атрибутов праздника. Но знаете ли вы, в чем разница между ними? Здесь OBOZ.UA подробно рассказал об этом, предоставил также множество интересных фактов относительно украинской традиционной культуры.

Как сообщал OBOZ.UA, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО только в июле этого года впервые официально зафиксировал, что действия российских оккупационных войск представляют угрозу для объектов культурного наследия Украины. Организация призвали страну-агрессор "воздержаться от таких действий".

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