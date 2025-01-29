'Украинскому войску нужны люди с современными взглядами': Зеленский встретился с курсантами военных вузов. Фото и видео

Сейчас украинскому войску нужно не просто надежное офицерское звено. Там должны быть люди с современными взглядами на армию и жизнь.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений и защитниками и защитницами. Она прошла в среду, 29 января, в День памяти Героев Крут.

"При любых обстоятельствах безопасность Украины всегда. И в мирное время – будет зависеть от силы Украины, каждого и каждого из вас. Нашему государству всегда потребуется эффективная армия. Это и есть ваша главная задача", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил будущих украинских офицеров, которые избрали защиту страны и ее независимости своей профессией.

"Уверен, у нашего государства есть все абсолютно все возможности, чтобы вы смогли научиться быть действительно сильными украинскими офицерами, и чтобы вы стали образованными людьми и хорошо понимали, что нужно Украине", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он призвал всех, кто учит и учится, всегда быть благодарными всем украинским героям. Собравшиеся почтили минутой молчания память украинцев и украинок, отдавших свою жизнь в бою.

В ходе общения с участниками встречи президент подчеркнул, что Украина должна завоевать справедливый мир, получить надежные гарантии безопасности и сохранить сильную и боеспособную армию.

"Вы всегда будете нужны Украине. Особое уважение к армии стало на самом высоком уровне после начала войны, и понятно почему. И поэтому ваша служба, работа, ваша жизнь будут всегда важны и актуальны для Украины", - отметил Владимир Зеленский.

Также обсудили усовершенствование учебной программы в военных заведениях, в частности благодаря обмену опытом с ведущими вузами стран-партнеров.

Среди других тем встречи было и увеличение денежного довольствия курсантов военных учебных заведений. Президент отметил, что с марта курсанты 1–2-го курсов будут получать более 8 тысяч гривен, а 3–4-го курсов – более 20 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский 29 января на Аскольдовой могиле почтил память Героев Крут. Эти молодые ребята сдерживали наступление большевиков в Киев более ста лет назад.

Как писал OBOZ.UA, 29 января в Украине чтят память Героев Крут – украинских юношей, собственной жизнью остановивших наступление большевиков на Киев в 1918 году. Бой повлиял на формирование национального сознания украинцев, а Круты стали символом несокрушимого героизма и решительности народа в борьбе за свою независимость.

О том, почему произошло трагическое сражение, читайте по ссылке.

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