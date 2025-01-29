'Подвиг, который каждый из нас должен помнить': Зеленский почтил память Героев Крут. Видео

Президент Владимир Зеленский 29 января на Аскольдовой могиле почтил память Героев Крут. Эти молодые ребята сдерживали наступление большевиков на Киев более 100 лет назад.

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Об этом глава государства рассказал на странице в Facebook, где также поделился видео. Он напомнил о героизме тех, кто отдал жизни, защищая Украину.

"Подвиг, который каждый из нас должен помнить, понимая, какова цена нашей свободы", – отметил Зеленский.

После завершения церемонии президент пообщался с мамой погибшего Героя Украины, летчика-истребителя Андрея Пильщикова (позывной "Джус") Лилией Аверьяновой вблизи церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле.

Зеленский также почтил память наших современных защитников и борцов за свободу: Андрея Пильщикова, а также погибшего под Иловайском в августе 2014 года Марка Паславского; участника Революции Достоинства, погибшего во время пожара в Доме профсоюзов в феврале 2014-го Александра Клитинского; Героя Украины, командира штурмового батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло (позывной "Да Винчи"), погибшего в марте 2023-го под Бахмутом; общественного активиста и воина 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Павла Петриченко, погибшего в апреле прошлого года во время выполнения боевого задания на Донетчине.

Все они похоронены в Киеве на Аскольдовой могиле.

"Наше государство борется за свое будущее, которое обязательно будет мирным и безопасным для всех наших людей", – уверен президент.

Как ранее писал OBOZ.UA, 29 января в Украине чтят память Героев Крут – украинских юношей, ценой собственной жизни остановивших наступление большевиков на Киев в 1918 году. Бой оказал значительное влияние на формирование национального сознания украинцев, а Круты стали символом несокрушимого героизма и решительности народа в борьбе за свою независимость.

О том, почему произошло трагическое сражение, читайте по ссылке.

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