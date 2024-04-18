Украинской журналистке отказали в работе на экономической конференции, потому что она... женщина. Подробности скандала

Украинская журналистка "Вікна-новини" и телемарафона "Єдині новини" и соавтор YouTube-канала "Палає" Яна Брензей поделилась историей, как пострадала от сексизма перед проведением мероприятия об экономике для крупной украинской компании. Ей отказали в сотрудничестве за несколько дней до события из-за пол.

Брензей объяснила в Instagram, что кроме этой компании, название которой не называет, сотрудничество предлагали и другие, которым пришлось отказать из-за загруженности своего графика. Ее сильно возмутило, что в организации считают, что именно мужчины лучше разбираются в экономической тематике, поэтому отказали в работе женщине, несмотря на ее достижения.

"Я должна была модерировать конференцию на экономическую тематику для крупной компании. И вот за несколько дней до нее пишут: "Извините, мы здесь подумали, что лучше, чтобы вел мужчина, поэтому спасибо-до свидания". Я перечитала сообщение несколько раз. Серьезно? Если экономическая тематика, то лучше мужчина?" – написала журналистка.

Она объяснила, что отказ в работе вряд ли мог произойти из-за нехватки знаний и компетентности, ведь немало знает об экономике, а знания могут быть лучше других потенциальных модераторов.

"Я среди трех лучших выпускниц программы по экономической журналистике Киевской школы экономики. Я модерирую мероприятия для международных структур типа ООН и ОБСЕ. Мероприятия по участию первых лиц государства. Эта конференция должна была быть четвертой только в этом месяце в моем графике. Еще от нескольких я отказалась, потому что не успевала. Но есть недостаток – у меня ХХ-хромосомы, а не XY", – возмутилась она.

Яна Брензей все еще оптимистично верит, что проблема основывалась только на нерасположении к ней, но никак не потому, что она женщина.

"Очень надеюсь, что эта компания просто не хотела работать со мной и не нашла лучшей отмазки. Это ок, я не должна всем нравиться. Но если выбор базировался на поле – это, уважаемые, пещерный сексизм", – отметила она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что лучшая подруга Яны Брензей журналистка и блогер Эмма Антонюк рассказала, как чувствовала себя во время скандального интервью с эстрадным певцом Иво Бобулом, произносившим сексистские и мизогинистские высказывания. Она считает, что собственные тезисы, которыми оперировала в разговоре с ним на самом деле не только вопрос ее мировосприятия.

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