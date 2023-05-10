Украинское зерно не уедет в Россию: в Мариупольском порту горит терминал. Видео

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе Донецкой области в среду, 10 мая, возник пожар на территории морского торгового порта. По предварительным данным, загорелся терминал порта.

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Об этом сообщил на своем канале в Telegram советник законного мэра города Петр Андрющенко. По его словам, в терминале находились остатки украинского зерна, которое оккупанты воруют и вывозят в государство-агрессор Россию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Андрющенко отметил, что пожар мог случиться в результате действий россиян или же местных партизан. Он подчеркнул, что теперь часть зерна точно не окажется на территории РФ.

"То ли следствие действий оккупантов, то ли сознательные действия партизан, не сообщается. Хотя мы правду знаем. Главное, что украинское зерно не поедет в Россию", – написал советник городского головы.

Накануне Андрющенко сообщил, что именно через Мариупольский порт российские оккупанты вывезли в Россию первые 3,5 тонны украинского зерна из временно захваченных городов Донецкой и Запорожской областей Украины.

По его словам, 7 мая из акватории мариупольского порта вышло судно РМ-3 загруженное зерном. Оккупанты грузили это зерно больше недели.

"Мародерство украинского зерна набирает обороты. Теперь морем", – отметил Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики продолжают уничтожать временно оккупированный Мариуполь. С начала полномасштабной войны россияне снесли в украинском городе уже 282 многоквартирных дома. Так путинские террористы пытаются скрыть следы своих преступлений.

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