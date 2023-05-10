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Украинское зерно не уедет в Россию: в Мариупольском порту горит терминал. Видео

Ольга Липич
Общество
2 минуты
8,9 т.
Украинское зерно не уедет в Россию: в Мариупольском порту горит терминал. Видео

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе Донецкой области в среду, 10 мая, возник пожар на территории морского торгового порта. По предварительным данным, загорелся терминал порта.

Видео дня

Об этом сообщил на своем канале в Telegram советник законного мэра города Петр Андрющенко. По его словам, в терминале находились остатки украинского зерна, которое оккупанты воруют и вывозят в государство-агрессор Россию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Андрющенко отметил, что пожар мог случиться в результате действий россиян или же местных партизан. Он подчеркнул, что теперь часть зерна точно не окажется на территории РФ.

Украинское зерно не уедет в Россию: в Мариупольском порту горит терминал. Видео
Украинское зерно не уедет в Россию: в Мариупольском порту горит терминал. Видео

"То ли следствие действий оккупантов, то ли сознательные действия партизан, не сообщается. Хотя мы правду знаем. Главное, что украинское зерно не поедет в Россию", – написал советник городского головы.

Украинское зерно не уедет в Россию: в Мариупольском порту горит терминал. Видео

Накануне Андрющенко сообщил, что именно через Мариупольский порт российские оккупанты вывезли в Россию первые 3,5 тонны украинского зерна из временно захваченных городов Донецкой и Запорожской областей Украины.

По его словам, 7 мая из акватории мариупольского порта вышло судно РМ-3 загруженное зерном. Оккупанты грузили это зерно больше недели.

"Мародерство украинского зерна набирает обороты. Теперь морем", – отметил Андрющенко.

Украинское зерно не уедет в Россию: в Мариупольском порту горит терминал. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики продолжают уничтожать временно оккупированный Мариуполь. С начала полномасштабной войны россияне снесли в украинском городе уже 282 многоквартирных дома. Так путинские террористы пытаются скрыть следы своих преступлений.

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