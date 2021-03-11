Украинское издательство решило вычеркнуть из книги упоминание о сексе между парнями и попало в скандал

Киевское издательство "Книголав" попало в скандал из-за книги шведского писателя "Уважение. Парням о любви, сексе и согласии", которую оно готовит к адаптации.

Как пишет "Киев media", издатель хочет цензурировать книгу в отрывках, где речь идет о сексе между парнями, однако переводчик Анна Топилина выступила против этого.

В соцсетях между ней и редактором Юлией Ярмоленко возник спор. Так, 7 марта Топилина опубликовала пост о том, что ее перевод начала редактировать "дама-сексолог". Речь идет о том, чтобы удалить раздел об однополом сексе, и автор якобы согласился на это. Переводчица также обнародовала скриншоты ее общения с редактором.

Однако Топилина заверила, что сам автор Инди Чавес Перес не в курсе о планах сократить перевод. У себя в Twitter Перес написал, что не согласится на такие правки.

"Получаю много сообщений из одной из стран, где крупный инфлюенсер проводит кампанию за удаление информации об ЛГБТ из моей книги "Уважение". Как правообладатель скажу, что этого не произойдет", – подчеркнул автор, но страну не уточнил.

В свою очередь Ярмоленко 9 марта подробно описала свою позицию по переводу книги. По ее словам, речь идет лишь о рекомендациях. В частности, редактор выступает против открытой демонстрации о том, как готовиться к анальному сексу при помощи моркови.

Она также обнародовала часть переписки, в которой говорится о некоторых фрагментах книги, которые стоит убрать, и объясняется, почему это стоит сделать.

В то же время в "Книголаве" подчеркнули, что они не несут ответственность за высказывания подрядчиков на их личных страницах. Также издательство настаивает на том, что правообладатели дали согласие на изменения в переводе. Кроме того, в сообщении говорится, что о ситуации уже уведомлен грантодатель, за средства которого намерены издать книгу.

Позднее соосновательница "Книголава" Светлана Павелецкая пояснила, что издавать книгу в таком виде может быть опасно и в целом она поддерживает позицию Ярмоленко.

"Например, в книге написано, что, если хочешь проверить свою ориентацию, надень ЛГБТ-символику и пройдись по городу. Я не хочу нести ответственность за 14-15-летнего мальчика, которые так выйдет на Троещине, Отрадном или в индустриальном районе Кривого Рога, и вместо ориентации проверит прочность черепа", – написала она.

В завершение переводчица написала еще один пост, в котором подчеркнула, что претензии были не к Ярмоленко. "Да, в ходе этого процесса мне было ужасно страшно и нервно, и я прекрасно наломала дров в пылу праведного кипения, и не горжусь этим. Приношу извинения всем тем, в чьих глазах пошатнулся мой образ. С этого момента я не буду никак комментировать поведение, слова и любые другие штуки, касающиеся секс-педагогини Юлии Ярмоленко", – отметила Топилина.

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