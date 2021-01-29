Минкульт закупил книги для детей о принцессах-лесбиянках: мнения украинцев разделились. Фото

Министерство культуры Украины закупило комиксы для детских и школьных библиотек о принцесса-лесбиянках, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

О приобретении 1240 экземпляров на общую сумму 666 тысяч гривен сообщило общественное движение "Всі разом!", выступающее за традиционную семью. В Минкульте уточнили – книга "Принцесса+принцесса: долго и счастливо" приобретена за государственный счет и уже передана в детские библиотеки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Комикс рекомендован для прочтения детям от пяти лет. В нем описываются отношения между двумя девушками, которые заканчиваются свадьбой. В описании сказано, что книга направлена на преодоление стереотипных представлений о человеческих взаимоотношениях.

В то же время, как пишет PavlovskyNews, три экземпляра книги уже обнаружили в Национальной библиотеке для детей.

По словам журналистов, библиотекари говорят, что книги закупает специальная комиссия Института книги, в который "входят далекие от образования люди: журналисты и общественные организации".

В то же время в соцсетях разгорелась дискуссия о том, нужны ли эти книги и стоит ли такую литературу закупать за бюджетные средства.

Часть украинцев считает, что в книге нет ничего страшного, а решение о том, что читать детям принимают сами родители. Также в описании некоторые пользователи не увидели ничего критического.

Другие же уверены, что закупка таких книг недопустима, да еще и за бюджетные средства. Кроме того, среди противников есть люди, которые считают, что эту тему детям пытаются навязать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в новом анимационном фильме "Вперёд" студии Pixar компании Disney появился первый официальный персонаж-лесбиянка – ее назвали Офицер Спектр.