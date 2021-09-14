Украинским полицейским передадут десятки новых авто. Фото, видео и все подробности

Во вторник, 14 сентября, украинским полицейским передадут 86 новых автомобилей Renault Duster. Ими будут пользоваться полицейские офицеры общины.

Машины вскоре отправятся в Киевскую, Винницкую и Полтавскую области. Торжественное мероприятие состоится в Киеве возле Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость", сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На вручении также будут присутствовать руководство Министерства внутренних дел, Национальной полиции Украины и руководители новосформированных объединенных территориальных общин страны.

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Отметим, что полицейский офицер общины – это офицер Национальной полиции, который живет и работает в определенной территориальной общине, обеспечивает там порядок и предотвращает правонарушением.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Авария случилась на перекрестке улицы Владимира Брожко и проспекта Валерия Лобановского.