Украинский Vogue и музей "Голоса Мирных" представили общий проект
В музее Künstlerhaus в Вене прошла презентация первого с начала полномасштабной войны печатного выпуска украинского Vogue. Мероприятие было посвящено открытию выставки современных украинских художников ART ON THE BATTLEFRONT, инициированной изданием.
При поддержке Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова в печатном номере Vogue вышла история Алевтины Кахидзе - украинской художницы родом из Донецкой области, потерявшей мать в оккупации. В онлайн-формате на Vogue UA мы поделимся историей Натальи Лелюх — находящейся на передовой врача-волонтерки и Анастасии Магеррамовой, руководительницы пресс-офиса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".
Музей "Голоса Мирных" разделяет с украинским Vogue важную цель - сбор историй мирных жителей нашей страны, переживающих войну и ее последствия. Архив Музея уже насчитывает более 65 тысяч подобных историй. Объединив усилия с Vogue ради сохранения исторической памяти Украины, Музей подключился к проекту Heroes. Проекту Vogue, в котором собраны ценные свидетельства из первых уст – ради лучшего, мирного будущего
"Запомнить войну, донести правду до мира, сделать выводы и не дать ей повториться — миссия Музея "Голоса Мирных". Честные, страшные, трогательные истории о выживших и тех, кого уже нет, помогают формировать и сохранять нашу историческую память, передавать ее новым поколениям. Важно то, что мы разделяем эту миссию с единомышленниками в Vogue. Вместе мы сможем больше", - подчеркнула Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.
Слова на обложке выпуска - "Шлях незламних" - касаются попавших на страницы журнала, а также миллионов героев, чьи имена еще предстоит узнать.
"Этой весной украинский Vogue впервые выходит в свет с начала полномасштабного вторжения. Мы посвятили наш особый выпуск всем украинцам и украинкам и нашему общему пути к победе. Среди героев издания — военные и политики, волонтеры и художники, правозащитники и артисты, работники ГСЧС и Укрзалізниці которые своей ежедневной работой приближают страну к победе Некоторые истории наших героев получили продолжение в спецпроекте, реализованном в коллаборации с Музеем „Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, где собраны истории людей, пострадавших от войны. всему миру и придать голос украинским героям", - отметила Дарья Слободяник, редактор отдела Культуры Vogue UA.