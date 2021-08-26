Украинским заробитчанам напомнили об опасностях работы за рубежом

Украинские заробитчане за границей могут столкнуться с тяжелым трудом, отсутствием социальных гарантий, слабой охраной труда. Кроме того, работа в другой стране может угрожать личной безопасности украинца.

Об этом заявил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, говорится в сюжете "5 канала". Он напомнил о последних этнических конфликтах в европейских столицах.

"Посмотрите на трудовых мигрантов из арабских стран, из африканских стран – они очень быстро создают радикальные ячейки – языковые, культурные, религиозные. Они подстраивают общество, куда приезжают, под свои культурные и языковые потребности", – отметил эксперт, добавив, что в Украине таких проблем нет.

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Более того, по его словам, при некоторых условиях есть угроза попасть за рубежом в трудовое рабство. Большинство работает нелегально, а государства не не предоставляют им надлежащей защиты.

"Большинство работников работают без надлежащего оформления, то есть без надлежащей защиты, без соответствующего страхования рисков, связанных с трудовой деятельностью. И государства не защищают их никоим образом, потому что они нелегальные работники", – предостерег Пендзин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты заявили, что рост экономики Украины на 5-7%, о котором говорят в Кабинете министров, возможен лишь при условии возвращения заробитчан на родину. Государство должно более активно стимулировать их работать на свою страну.