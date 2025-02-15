Украинский пограничник из Змеиного после 34 месяцев плена вернулся домой: щемящие фото

Украинский защитник острова Змеиный Евгений Дьяков, находившийся в российском плену 34 месяца, вернулся домой в Одесскую область и увидел родные лица. До этого воин прошел реабилитацию.

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Пограничник был освобожден из плена в рамках большого обмена 30 декабря 2024 года. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Родное Вилково встретило теплыми объятиями, улыбками и крепкими рукопожатиями тех, кто ждал – родственников, друзей, собратьев", – говорится в сообщении.

В ГПСУ поблагодарили Героя за несокрушимость, преданность и мужество. Украинцы ждут возвращения каждого защитника домой.

Вилковский городской голова Матвей Иванов сообщил, что Евгения пришли встречать родственники, друзья, представители исполнительного комитета, коллеги и жители города.

"Поздравляем с возвращением, желаем силы духа и несокрушимости в жизни, крепкого здоровья, мирной жизни и семейного уюта", — написал Иванов.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках обмена военнопленными 30 декабря 2024 года в Украину удалось вернуть 189 наших граждан. Среди них были защитники "Азовстали" и Мариуполя, Чернобыльской АЭС, острова Змеиного, воины по разным направлениям фронта.

В частности, накануне праздника 33 пограничника из Донецкого, Измаильского, Могилев-Подольского отрядов, 23 отряда Морской охраны и бригады "Сталевий кордон" ступили на родную землю.

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