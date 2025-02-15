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Украинский пограничник из Змеиного после 34 месяцев плена вернулся домой: щемящие фото

Екатерина Дутик
Общество
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Защитник острова Змеиный вернулся домой после 34 месяцев плена.

Украинский защитник острова Змеиный Евгений Дьяков, находившийся в российском плену 34 месяца, вернулся домой в Одесскую область и увидел родные лица. До этого воин прошел реабилитацию.

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Пограничник был освобожден из плена в рамках большого обмена 30 декабря 2024 года. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Родное Вилково встретило теплыми объятиями, улыбками и крепкими рукопожатиями тех, кто ждал – родственников, друзей, собратьев", – говорится в сообщении.

Пограничник из Змеиного после 34 месяцев плена вернулся домой.

В ГПСУ поблагодарили Героя за несокрушимость, преданность и мужество. Украинцы ждут возвращения каждого защитника домой.

Пограничник из Змеиного после 34 месяцев плена вернулся домой.

Вилковский городской голова Матвей Иванов сообщил, что Евгения пришли встречать родственники, друзья, представители исполнительного комитета, коллеги и жители города.

"Поздравляем с возвращением, желаем силы духа и несокрушимости в жизни, крепкого здоровья, мирной жизни и семейного уюта", — написал Иванов.

Пограничник из Змеиного после 34 месяцев плена вернулся домой.
Защитник острова Змеиного встретился с родными в Вилково на Одесщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках обмена военнопленными 30 декабря 2024 года в Украину удалось вернуть 189 наших граждан. Среди них были защитники "Азовстали" и Мариуполя, Чернобыльской АЭС, острова Змеиного, воины по разным направлениям фронта.

В частности, накануне праздника 33 пограничника из Донецкого, Измаильского, Могилев-Подольского отрядов, 23 отряда Морской охраны и бригады "Сталевий кордон" ступили на родную землю.

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