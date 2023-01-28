Украинский пограничник был оштрафован на 499 800 грн за помощь уклонистам

В Одесской области судили пограничника, который помог мужчинам призывного возраста выехать за пределы страны. За свои услуги и инструктаж по пересечению границы с Молдовой он взял по 2,5 тысяч долларов с каждого "клиента".

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Белгород-Днестровский горрайонный суд оштрафовал инспектора Госпогранслужбы на полмиллиона гривен, конфисковал его имущество и лишил звания старшего сержанта. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Как видно из текста приговора, суд установил, что инспектор пограничной службы на собственном автомобиле подвозил мужчин призывного возраста к пограничныому пункту пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" и вывозил на транзитный участок автодороги, чтобы избежать обязательной проверки документов. Также подсудимый инструктировал граждан Украины, что им следует говорить и как поступить в случае встречи с пограничниками Молдовы.

За это каждый из мужчин, воспользовавшихся "услугой", заплатил пограничнику по 2,5 тысяч долларов.

В ходе расследования инспектор ГПСУ свою вину признал и заключил соглашение со следствием.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 499 800 грн. На три года ему запрещено занимать должности, связанные с охраной госграницы, а также должности в органах госвласти и местного самоуправления. Суд также конфисковал имущество обвиняемого и в виде дополнительного наказания лишил его военного звания "старший сержант".

После вынесения приговора экс-пограничник был освобожден в зале суда: до этого он находился под стражей.

Напомним, 21 января в СБУ заявили, что разоблачили каналы побега уклонистов за границу в 4 областях. Мужчин призывного возраста переправляли через границу как "волонтеров" или "многодетных родителей". "Услуга" стоила от 2 до 6 тысяч долларов в зависимости от региона и срочности выезда.

Также появилось разъяснение, предусмотрена ли уголовная ответственность для уклоняющихся от мобилизации в Украине.