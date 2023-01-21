СБУ разоблачила каналы побега уклонистов за границу в 4 областях: фото и подробности

В Службе безопасности Украины заявили о ликвидации нескольких новых каналов незаконного выезда за границу военнообязанных украинцев. Обыски и задержания организаторов этих каналов прошли в четырех областях Украины.

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Мужчин за границу они отправляли под видом волонтеров или с фальшивыми документами, стоимость "услуги" стартовала от 2 тысяч долларов. Подробности сообщили в СБУ.

"Служба безопасности заблокировала еще четыре канала незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В результате многоэтапных следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины задержаны организаторы нелегальных "трафиков". Именно они предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства под видом участников волонтерского движения или с фальшивыми документами", – говорится в сообщении.

Свои "услуги" организаторы каналов оценивали в 2-6 тысяч долларов, цена колебалась в зависимости от срочности выезда и региона пребывания "клиента".

В частности, в Одесской области, согласно заявлению СБУ, разоблачена схема побега за границу по поддельным документам. К ее организации причастны несколько местных жителей и граждан Молдовы.

"Делки вносили в загранпаспорта своих клиентов фиктивные отметки об их пребывании на консульском учете в соседней стране", – говорится в сообщении СБУ.

В Хмельницкой области житель Шепетовского района предлагал потенциальным призывникам уехать в ЕС под видом перевозчиков медицинской гуманитарной помощи.

"Для этого он подделывал письма о необходимости доставки иностранных медпрепаратов для украинских войск", – пояснили в СБУ.

В Николаевской области мужчин призывного возраста переправляли за границу через Молдову и Румынию.

"Чтобы помочь сбежать из Украины организаторы схемы производили фальшивые свидетельства о рождении детей", – конкретизировали в Службе.

В Ривненской области разоблачен мужчина, который помогал местным жителям незаконно выехать в Евросоюз как водителям международных грузовых рейсов.

"В рамках уголовных производств по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности", – подчеркнули в СБУ.

Там также отметили, что мероприятия по разоблачению правонарушений проводили сотрудники СБУ Николаевской, Одесской, Ривненской и Хмельницкой областей совместно с подразделениями Госпогранслужбы и Национальной полиции при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Напомним, ранее в СБУ отчитались, что обезвредили агентурную сеть ГРУ России, корректировавшую ракетные удары по Днепру.

В общей сложности задержаны 7 российских агентов, которые передавали врагу координаты объектов критической инфраструктуры города, в том числе энергогенерирующих предприятий и отчитывались врагу о последствиях ударов, при необходимости корректируя их.

В настоящее время задержанные проверяются на причастность к удару российской ракеты по жилой многоэтажке в Днепре 14 января, жертвами которого стали десятки мирных жителей, в том числе и детей.