Украинский подросток, которого незаконно вывезли в РФ, бежал домой: но его поймали и вернули назад

В России заявили о том, что один из вывезенных из Мариуполя подростков пытался бежать назад в Украину. Однако его поймали на границе с Беларусью и вернули назад.

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Что известно о подростке, читайте в материале OBOZREVATEL.

Нашли в общежитии Мариупольского училища

О том, что 17-летний Богдан Ермохин, которого летом прошлого года незаконно вывезли из Мариуполя в Россию, вдруг решил бежать назад в Украину, стало известно 4 апреля. На пресс-конференции российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова сообщила об этом. Напомним, Международный уголовный суд в Гааге уже выдал ордер на ее арест из-за похищения украинских детей.

Она сообщила, что парня поймали на границе с Беларусью и вернули назад.

Российская пропаганда часто использовала Богдана Ермохина в своих сюжетах. Там рассказывалось, что Богдан сирота. Его родители погибли в 2014 году. По версии Львовой-Беловой, его нашли среди беспризорных детей в одном из подвалов Мариуполя. Там он находился со своим другом, которого потом Белова усыновила.

По рассказу самого Богдана на камеру российского СМИ, они жили в общежитии мариупольского училища, где он учился на механика.

Говорил, что у него была машина "девятка", которую ему дал дедушка. И на ней он развозил воду и еду для жителей Мариуполя.

Он рассказывал, что якобы они, четверо учащихся училища, сдружились с российскими танкистами. "Остальные ребята из нашего училища не воспринимали нас. Потому что им лапши на уши навешали, что русские солдаты придут их насиловать и убивать. Они боялись и не разговаривали с нами. Как-то мы проснулись, никого нет, мы остались вчетвером. И русские солдаты пришли нас накормить", – говорил Богдан российским СМИ.

После этого их вывезли в оккупированный Донецк, а потом в РФ, в город Егорьевск в детский дом. Затем он попал в приемную семью Рудницких из Подмосковья.

Приемная мать Ирина Рудницкая в одном из интервью рассказывала, что Богдан поступил в Можайский техникум на механика. А также работает в волонтерском центре.

Дали денег и рассказали, как бежать

Однако история с побегом парня выбивается из такой пропагандистской сюжетной линии. Когда именно случился побег, пока непонятно.

Опять же на пропагандистских каналах появилась информация о том, что украинские "спецслужбы" "заставили" Богдана бежать в Украину. Якобы шантажируя парня его сестрой, которая живет в Украине. Об этом заявляла и Львова-Белова.

Якобы на Богдана вышла украинская адвокат по имени Катерина, которая посоветовала парню записать короткое видео, в котором он должен был сказать, что хочет вернуться в Украину.

На карточку Богдана скидывали 20 тысяч рублей (может, это были даже волонтеры, но в РФ их называют "агентами"), предоставили машину с водителем и рассказали, как и куда он должен добраться, чтобы перейти границу. Свой паспорт Богдан оставил в квартире и исчез.

Но выехать в Украину ему не удалось, его задержали на границе с Беларусью российские спецслужбы.

Судя по страничке Богдана в соцсети, у него в Украине есть близкие родственники – братья и сестры. Но пока они не ответили на наши вопросы.