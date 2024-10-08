'Украинский пиксель – это граница между цивилизацией и безумием': история певицы Анжелики Рудницкой в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

В 2014 году ее дядя пошел служить в "Айдаре" и погиб под Луганском. Она не смогла провести его в последний путь, поэтому в день похорон сдала кровь, присоединившись к его памяти, а сразу после похорон уехала в свою первую волонтерскую поездку на фронт. История известной певицы Анжелики Рудницкой вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Вторжение России в 2022 году не стало для нее неожиданностью. Но ведь она к нему и не готовилась. Накануне отправилась в Ровно на встречу одноклассников, взяв с собой только телефон и документы. Там пришлось остаться на несколько месяцев до освобождения Киевщины.

"Прежде всего, мы убрали подвал. Чуть позже стали плести маскировочные сетки для армии. Я брала ткань и думала: вот это было шифоновое платье, а вот роскошное пальто, но они не нужны сейчас, потому что война. Все клочки, как человеческие жизни, переплетались в этой сетке", – рассказывает Анжелика.

Певица не перестает помогать армии и волонтерить – есть множество способов быть полезным стране. И ни на миг не сомневается в победе Украины.

"Я очень хочу, чтобы мои друзья, потерявшие свои дома, вернулись домой. Я вместе с ними мечтаю, как мы будем восстанавливать Кременную, Торецк, Нью-Йорк, Северодонецк, Бахмут… Я очень хочу, чтобы война закончилась нашей большой любовью к Родине", – говорит Анжелика.

Певица уверена: украинский пиксель сейчас как граница между нормальным миром и сумасшедшим. И каждый человек должен четко осознавать, на какой он стороне.

Рассказ Анжелики Рудницкой из первых уст вы найдете по ссылке.

История Анжелики вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.