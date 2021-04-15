Украинский паспорт поднялся в рейтинге свободы передвижения по миру

Украина поднялась на 35 место в рейтинге "Индекс паспортов" от компании Henley & Partners, которая помогает частным клиентам получить вид на жительство и гражданство.

Как говорится на сайте компании, по состоянию на апрель 2021 года для украинцев открыты 136 стран мира.

В 2010 году Украина занимала в этом рейтинге 65 место, а в 2020-м – 41 место.

Индекс паспорта Украины по годам henleyglobal.com

"Индекс паспортов" представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам.

Индекс анализирует визовые правила 227 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии).

Страны-лидеры "Индекса паспортов" henleyglobal.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что единственной реальной проблемой по безвизу для Украины является пандемия коронавируса.

Также он рассказал, почему в Украине заблокирован безвиз с ЕС, и уточнил, что никаких политических или юридических проблем с ним нет.