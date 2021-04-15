Український паспорт піднявся в рейтингу свободи пересування по світу

Україна піднялася на 35 місце в рейтингу "Індекс паспортів" від компанії Henley & Partners, яка допомагає приватним клієнтам отримати посвідку на проживання і громадянство.

Як ідеться на сайті компанії, станом на квітень 2021 року для українців відкриті 136 країн світу.

У 2010 році Україна посідала в цьому рейтингу 65 місце, а 2020-го – 41 місце.

Індекс паспорта України за роками henleyglobal.com

"Індекс паспортів" представляє собою міжнародний рейтинг країн за рівнем свободи пересування, яку вони надають своїм громадянам.

Індекс аналізує візові правила 227 країн і територій і ранжирує їх за кількістю країн безвізового в'їзду.

Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн світу, в які її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття).

Країни-лідери "Індексу паспортів" henleyglobal.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що єдиною реальною проблемою щодо безвізу для України є пандемія коронавірусу.

Також він розповів, чому в Україні заблокований безвіз з ЄС, і уточнив, що ніяких політичних або юридичних проблем із ним немає.