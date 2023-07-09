Украинский основатель американского баскетбола: Эдвард Готтлиб

Член зала славы НБА с 1971 года, стоявший у истоков основания Баскетбольной ассоциации Америки, которая впоследствии превратилась в прославленную НБА, один из самых успешных тренеров по баскетболу в истории мирового спорта, пионер-новатор, администратор и популяризатор американского баскетбола, все это – Эдвард Готтлиб. Историки этого вида спорта до сих пор пишут о нем исключительно в превосходных степенях, а журналисты слагают о нем легенды – одна другой ярче.

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Из Киева – в Филадельфию

Несмотря на то, что многие спортивные энциклопедии указывают местом рождения Эдварда Готтлиба США, будущий основатель американского баскетбола появился на свет в Киеве 15 сентября 1898 года, но родители вывезли Эдди в Америку, когда ему не исполнилось еще и трех лет. Семья сначала поселилась в Нью-Йорке, но дела у отца там не заладились, и Готтлибы перебрались в Филадельфию – город, который принес Эдди удачу. Там он окончил сначала среднюю, а затем педагогическую школу, а через два года, когда ему не исполнилось еще и двадцати, с двумя своими друзьями, Гарри Пассоном и Хьюи Блэком, так же одержимыми спортом, как и он сам, организовал и возглавил любительскую баскетбольную команду, которую назвали именем местной еврейской организации – YMHA, которая спонсировала молодых спортсменов – в частности, именно она оплатила их униформу. Через три года команда сменила спонсора и стала именоваться SPHA – в честь Еврейской ассоциации Южной Филадельфии, именно ее логотип красовался теперь на футболках игроков.

Спортивная карьера "Могула"

Сначала Готтлиб играл в созданной им же команде и, несмотря на свой далеко не баскетбольный рост – 1 метр 73 сантиметра, – делал это неплохо, фанаты дали Эдди прозвище "Могул". В 1925 году он стал тренером и менеджером SPHA и, можно сказать, нашел в этой работе свое призвание: во многом благодаря его талантам SPHA считается легендой американского баскетбола: с 20-х по 40-е годы прошлого века она выиграла три чемпионских титула в Филадельфийской лиге, три из четырех в Восточной лиге и восемь из тринадцати в Американской баскетбольной лиге.

В 1946 году при активном участии Эдди Готтлиба была создана Баскетбольная ассоциация Америки, он же, использовав свой авторитет и влияние, сыграл важную роль в ее слиянии с Национальной баскетбольной лигой, из которых впоследствии была сформирована НБА – Национальная баскетбольная ассоциация. Первым ее чемпионом стал клуб "Филадельфия Уорриорз", тренером и совладельцем которой к тому времени был Готтлиб.

Собственник и менеджер

В 1952 году Готтлиб выкупил "Филадельфия Уорриорз" у своих партнеров за 25 тысяч долларов с единственной, по его словам, целью – сохранить спортивный клуб для Филадельфии. Спустя десять лет, в 1962-м, продал клуб за 850 тысяч долларов, что по тем временам было рекордной суммой, но, несмотря на переезд "Уорриорз" в Сан-Франциско, не ушел, а еще в течение двух лет оставался ее генеральным менеджером – новые владельцы считали, что никто лучше него не сможет руководить командой, а новым тренерам нужно было время, чтобы перенять его опыт.

Впрочем, сравниться с ним в его тренерском и менеджерском таланте, похоже, не смог никто – во всяком случае, пока. Ведь его желание и умение работать, а также присущие ему энергию и энтузиазм невозможно переоценить. Готтлиб считал, что настоящий успех может прийти к человеку только тогда, когда то, что он делает, приносит ему удовольствие. Таким занятием для него и был баскетбол, которым он увлекся сразу – с двенадцати лет – и на всю жизнь. Входя в комитет по соревнованиям и правилам НБА, Готтлиб стал автором многих используемых до сих пор правил – например, 24-секундного таймера для броска, пенальти для штрафных бросков и запрета на зонную защиту.

Вся НБА – в портфеле Готтлиба

Эдди отличал не только острый, как бритва и неординарный ум, но и феноменальная память: он помнил счет каждой своей игры, номера квитанций за ворота, количество зрителей на трибунах и даже то, какая в день того или иного матча стояла на улице погода. В течение тридцати (!) лет Готтлиб был единственным составителем расписания НБА: он составлял турнирную таблицу для двадцати двух команд баскетбольной лиги без помощи компьютера, хотя в начале 70-х годов их уже активно использовали для таких целей, и ни разу не допустил ни одной ошибки или накладки. Недаром спортивные журналисты шутили, говоря, вся НБА помещается в портфеле Готтлиба.

Больная сестра и смерть в одиночестве

О личной жизни Эдди известно немного. Он никогда не был женат, хотя в молодости вокруг, возможно, не самого красивого, но обаятельного парня крутилось много девчонок. Баскетбольные матчи в то время часто объединяли с танцами, которые шли вторым номером развлекательной программы, поэтому недостатка в представительницах прекрасного пола на играх не было. Почему Готтлиб остался одиноким? Возможно, не нашел ту единственную, которую хотел бы всегда видеть рядом? Сам он об этом не распространялся и на бестактные вопросы, которые иногда позволяли себя журналисты, не отвечал. Но, скорее всего, он не хотел никого обременять "скелетом", который хранился в его шкафу, – бедой семьи Готтлибов была страдающая психическим заболеванием сестра Эдварда, за которой он счел долгом ухаживать после смерти родителей. Когда наступала ремиссия, ее на время выписывали из сумасшедшего дома, а в периоды обострения Готтлибу приходилось снова определять ее туда. Это было очень тяжело, но когда сестра умерла, стало еще хуже – он остался совсем один.

В августе 1979 года из-за проблем с сосудами Эдвард Готтлиб попал в больницу. Он надеялся, что его только немного подлечат и выпишут, но свой 81-й день рождения Эдди отметил в больничной палате. Там он и умер 7 декабря, во сне… Во времена его работы в НБА ходила шутка о том, что он и дело его жизни неразделимы: уйдет из жизни Готтлиб, не станет и НБА – он заберет ее с собой. К счастью, этого не произошло, но имени знаменитого киевлянина в Национальной баскетбольной ассоциации не забыли: приз, который ежегодно вручают там игроку-новичку, называется "Эдди Готтлиб Трофи".