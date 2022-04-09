Сьогодні.

Перша театральна вистава в театрі Лесі Українки від початку війни.

Аншлаг.

Хвилина мовчання на початку.

Година бездоганної акторської гри.

Авацііі і сльози на очах як акторів так і глядачів.

В мирний час я був на десятках вистав, але те що я відчував сьогодні - не відчував ще ніколи в житті

Ми тут.

Всім колективом який від початку війни працював в Києві.

Ми тут.

Щоб підтримати акторів і всіх хто працює в творчій індустрії.

Ми тут.

Тому що росіяни цілять не тільки в наших людей але й в нашу культуру, нашу історію і в нашу ідентичність.

Ми тут.

Щоб показати всім, що український Київ живе і буде жити.