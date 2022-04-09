Украинский Киев живет и будет жить
Сьогодні.
Перша театральна вистава в театрі Лесі Українки від початку війни.
Аншлаг.
Хвилина мовчання на початку.
Година бездоганної акторської гри.
Авацііі і сльози на очах як акторів так і глядачів.
В мирний час я був на десятках вистав, але те що я відчував сьогодні - не відчував ще ніколи в житті
Ми тут.
Всім колективом який від початку війни працював в Києві.
Ми тут.
Щоб підтримати акторів і всіх хто працює в творчій індустрії.
Ми тут.
Тому що росіяни цілять не тільки в наших людей але й в нашу культуру, нашу історію і в нашу ідентичність.
Ми тут.
Щоб показати всім, що український Київ живе і буде жити.
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