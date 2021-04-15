Украинский город Хмельницкий получил Приз Европы: что он означает

Украинский город Хмельницкий получил Приз Европы – самую высокую Европейскую награду для городов и муниципалитетов.

Об этом сообщил мэр города Александр Симчишин на своей странице в Facebook. По его словам, победа – результат работы команды хмельнитчан.

"Победа в финале и Приз Европы – это на самом деле результат долгого, упорного, целенаправленного, упорного труда всей нашей команды – команды хмельнитчан!" – сказано в сообщении.

Напомним, что Хмельницкий – единственный среди украинских городов прошел в финал европейской премии и боролся за нее с двумя немецкими городами Бамбергом и Мюнстером, а также польским городом Кельце.

Отметим, награда Приз Европы основана в 1955 году Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге для награждения городов и муниципалитетов за активное продвижение европейских ценностей. Ежегодно муниципалитеты 47 государств-членов Европы участвуют в конкурсе на получение Приза Европы, несмотря на объем их территории и количество населения.

В 2018 году Приз Европы получил украинский город Ивано-Франковск.