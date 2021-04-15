Українське місто Хмельницький отримало Приз Європи: що він означає

Гліб Іванов Суспільство 20:47, 15.04.2021 Оновлено: 20:52, 15.04.2021

Українське місто Хмельницький отримало Приз Європи – найвищу Європейську нагороду для міст та муніципалітетів.

Про це повідомив мер міста Олександр Симчишин на своїй сторінці у Facebook. За його словами, перемога – результат роботи команди хмельничан.

"Перемога у фіналі і Приз Європи – це, насправді, результат довгої, наполегливої, цілеспрямованої, впертої праці усієї нашої команди – команди хмельничан!" – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що Хмельницький – єдиний серед українських міст пройшов у фінал європейської премії та змагався за неї з двома німецькими містами Бамбергом та Мюнстером, а також польським містом Кельце.

Зазначимо, нагорода Приз Європи заснована в 1955 році Парламентською Асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі для нагородження міст та муніципалітетів за активне просування європейських цінностей. Щороку муніципалітети 47 держав-членів Європи беруть участь у конкурсі на здобуття Призу Європи, незважаючи на обсяг їхньої території та кількість населення.

У 2018 році Приз Європи отримало українське місто Івано-Франківськ.

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