Украинский дубляж не будут сокращать: нардеп объяснила законопроект об английском языке

Появилось разъяснение законопроекта "О применении английского языка в Украине", в частности, пункта о показе англоязычного кино только в оригинале. Украинский дубляж в кинотеатрах не будут сокращать, ведь это ограничило бы права граждан.

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Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявила заместитель председателя комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук. Она подчеркнула, что законопроект только задает направление движения, документ нуждается в доработке.

"Я солидарна с теми, кто считает, что показ англоязычных фильмов на языке оригинала сузит права украиноязычных граждан, которые идут посмотреть фильм. Я думаю, что как раз этот вопрос мы будем дорабатывать на комитете", – сказала Кравчук.

Законопроект, предусматривающий сокращение дубляжа на украинском языке, сейчас активно критикуют из-за того, что он нарушает Конституцию. Профильный комитет гуманитарной и информационной политики обсудит его и с профильным сообществом, и с кинотеатрами, и с людьми.

Депутаты будут искать альтернативные варианты. Например, это может быть программа поддержки кинотеатров или сеансов, которые будут демонстрировать фильмы на английском языке. Кравчук также озвучила идею предоставления зрителям специальных ваучеров на сеансы на английском.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду Украины законопроект, который предлагает официально закрепить в нашем государстве статус английского языка как одного из языков международного общения и определить, как он будет применяться в работе органов государственной власти.

– В частности, глава государства инициировал таким образом показ англоязычного кино только в оригинале. Мнения украинцев по этому поводу разделились.

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