"Украинский" COVID-19 действует нестандартно: Голубовская раскрыла опасность

Новая мутация коронавируса, которую обнаружили в Украине, дает "нестандартный" ответ на привычную терапию и вызывает более тяжелые и продолжительные формы заболевания.

Тем не менее, вакцина от COVID-19 должна быть эффективной и против "украинского" штамма. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская.

"Помимо того, что вирус помолодел, острый период более длительный, часто наблюдается период обострения, немного нестандартный ответ на нашу привычную терапию, особые лабораторные данные – помимо всего этого он может вызывать и более тяжелые формы заболевания", – пояснила врач.

Она уточнила, что в случае с "украинским" штаммом медики не могут быть уверены в эффективности привычной терапии.

"У нас есть отработанные методы лечения, а больные либо слабо отвечают на них, либо сначала отвечают, а потом дают обострение процесса. Часто у нас нет четкой уверенности, что, если мы сейчас получили ответ, завтра он будет стабильно долго держаться. Все вместе мы думаем, что с этим делать",– заметила медик.

Она добавила, что, вероятнее всего, речь идет о значимой мутации вируса.

"Вирус мутирует постоянно, но есть значимые мутации, которые действительно оказывают влияние на передачу, на клинику заболевания. Мы, клиницисты, давно говорим об изменении клиники COVID-19. И это может быть связано только с каким-то особым штаммом", – сказала Голубовская.

"Это не сугубо "украинский" штамм. В каждой стране есть какие-то особенности коронавируса. В Ивано-Франковске выявили вирус, имеющий мутацию тех штаммов, которые циркулируют. Считается, что этот штамм британский, хотя сама эта мутация может быть обнаружена во всех штаммах", – пояснила врач.

Говоря об эффективности вакцины против "украинского" штамма, Голубовская заметила, что вопрос требует исследования. "Этот вопрос надо изучить. Но я думаю, что будет работать против именно этого штамма. На сегодняшний день избегает вакцины только южноафриканский. У нас в основном Великобритания с какими-то мутациями. Поэтому я думаю, что будет", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что "украинский" штамм коронавируса, обнаруженный на западе страны, отличается агрессивностью.