"Український" COVID-19 діє нестандартно: Голубовська розкрила небезпеку

Нова мутація коронавірусу, яку виявили в Україні, дає "нестандартну" відповідь на звичну терапію і викликає важчі і триваліші форми захворювання.

Проте, вакцина від COVID-19 повинна бути ефективною і проти "українського" штаму. Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповіла провідна інфекціоністка МОЗ України Ольга Голубовська.

"Крім того, що вірус помолодшав, гострий період став більш тривалим, часто спостерігається період загострення, трохи нестандартна відповідь на нашу звичну терапію, особливі лабораторні дані – крім усього цього він може викликати і важчі форми захворювання", – пояснила лікар.

Вона уточнила, що у випадку з "українським" штамом медики не можуть бути впевнені в ефективності звичної терапії.

"У нас є відпрацьовані методи лікування, а хворі або слабо відповідають на них, або спочатку відповідають, а потім дають загострення процесу. Часто у нас немає чіткої впевненості, що, якщо ми зараз отримали відповідь, завтра вона буде стабільно довго триматися. Всі разом ми думаємо, що з цим робити", – зазначила медикиня.

Вона додала, що, найімовірніше, йдеться про значну мутацію вірусу.

"Вірус мутує постійно, але існують значні мутації, які дійсно впливають на передачу, на клініку захворювання. Ми, клініцисти, давно говоримо про зміну клініки COVID-19. І це може бути пов'язано тільки з якимось особливим штамом", – сказала Голубовська.

"Це не суто "український" штам. У кожній країні є якісь особливості коронавірусу. В Івано-Франківську виявили вірус, який має мутацію тих штамів, які циркулюють. Вважається, що цей штам британський, хоча сама ця мутація може бути виявлена у всіх штамах", – пояснила лікарка.

Говорячи про ефективність вакцини проти "українського" штаму, Голубовська зазначила, що питання потребує дослідження. "Це питання треба вивчити. Але я думаю, що буде працювати проти саме цього штаму. На сьогоднішній день уникає вакцини тільки південноафриканський. У нас в основному Великобританія з якимись мутаціями. Тому я думаю, що буде", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, глава Держспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що "український" штам коронавірусу, виявлений на заході країни, відрізняється агресивністю.