Украинский боец трогательно зачитал стих Лины Костенко и показал ''крылья'' воинов ВСУ. Видео

Сеть тронула видео, как украинский боец на фронте читает поэзию. В частности, наш защитник с высоким подъемом продекламировал стихотворения известной украинской писательницы Лины Костенко "Крылья".

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Соответствующее видео появилось в соцсетях. Военный символически зачитал поэзию и показал "крылья" воинов Вооруженных Сил Украины.

"А як же людина? А що ж людина?

Живе на землі. Сама не літає.

А крила має. А крила має!" – отметил он.

Это стихотворение Лина Костенко написала в далеком 1958 году. В нем поэтесса утверждает, что духовно богатый человек способен на все. Именно это каждый день украинские защитники и граждане доказывают всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины, защищающие страну и земляков от нашествия российских оккупантов, записали трогательное видео для своих семей. Также они адресовали его тем, кто дал их родным убежищем за границей.

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