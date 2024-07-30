Украинских детей раздают как трофеи: какую схему вывоза подростков с оккупированных территорий придумали в Кремле

Россия продолжает красть украинских детей. С оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей вывезены почти 20 тысяч детей. Часть из них переданы на усыновление в российские семьи. Часто имена, фамилии и место рождение детей меняются, поэтому отыскать их в РФ очень сложно.

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Повела на шопинг, а потом забрала к себе

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубенца, теперь в РФ наши дети используются для пиар-кампаний. Российские депутаты, члены правительства, региональные чиновники начали искать себе украинского ребенка для "усыновления".

Одним из первых подобных громких случаев стала история усыновления подростка Филиппа Головни из Мариуполя российским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

В Мариуполе у парня остался отчим с женой, которые последние годы заботились о нем, а родная мама Филиппа умерла в 2017 году.

Парня весной 2022 года вывезли из Мариуполя россияне, его многоквартирный дом, в котором он жил с семьей отчима, был обстрелян и разрушен российскими оккупационными войсками.

До конца мая 2022 года подросток находился в одном из центров в Донецке, куда свозили украинских детей захватчики, а потом он оказался в пансионате "Поляна" в Подмосковье. Там его и заприметила Львова-Белова.

В сюжете фильма об украинских детях, которых вывезли в Россию, снятого журналисткой ВВС для британского телеканала, Филипп рассказывал, как он попал в семью Львовой-Беловой. Интервью он давал в присутствии помощника российского омбудсмена.

Сначала Белова пригласила его на шопинг в магазин, где купила ему вещи. А потом позвала домой, в свою семью. Уже вечером парню объявили, что жить он будет тут.

У Филиппа случилась истерика, он очень хотел вернуться назад, домой, в Мариуполь. Но позже, по его признанию, переосмыслил все и смирился, отгородился "стенкой". Сейчас Филиппу уже исполнилось 18 лет.

Выглядел счастливым, но два раза сбегал в Украину

Вместе с Филиппом Львова-Белова присмотрела и еще одного мариупольца, подростка Богдана Ермохина, которого потом передала в приемную семью. В различных рекламных видео Богдан выглядел счастливыми, служил примером того, как его якобы бросили в Мариуполе, а в РФ дали счастливое будущее.

Правда, сам Богдан дважды пытался сбежать и вернуться в Украину. Дважды его задерживали. За него боролись его двоюродная сестра, правозащитница Катерина Бобровская, а также служба омбудсмена Украины.

После очередного побега и общения с сотрудниками ФСБ Богдану пришлось давать интервью пропагандистским СМИ, где он рассказывал, что якобы его запугивают представители Украины, шантажируют родственниками.

В итоге после того, как перед 18-летием украинцу пришла повестка в военкомат, он открыто обратился к президенту Владимиру Зеленскому и попросил помочь ему вернуться домой. Так и произошло – Богдан сейчас в Украине.

Беловой ничего не оставалось делать, как снова заявить неправду. Оказывается, только двое украинских детей пожелали вернуться в Украину, среди них и Богдан Ермохин. Поэтому его желание было удовлетворено.

Российский омбудсмен лично вывозила детей с Донбасса

Львова-Белова до того, как стать омбудсменом, много лет занималась благотворительностью в РФ. Она выступала якобы за то, чтобы защитить детей-инвалидов от психиатрических интернатов, дать им шанс жить самостоятельно.

На самом деле женщина получала сотни и сотни тысяч рублей от благотворителей и бюджета, а о ее заведениях ходили разные слухи. Вплоть до того, что на подопечных инвалидов оформляются кредиты, а самих больных используют для картинки, чтобы получить очередные финансовые вливания.

Вывозом украинских детей Белова занималась с самого начала полномасштабного вторжения. Она лично приезжала на оккупированный Донбасс, чтобы вывезти маленьких украинцев.

Только по официальным данным в октябре 2022 года в российских семьях оказалось 380 детей.

Львова-Белова писала о том, как вывозит маленьких украинцев, в собственном Telegram-канале. Например, рассказывала, как вывозила из одного дома малютки на Донбассе 13 украинских детей к "новым российским родителям". Показала видео маленькой девочки Шурочки из Украины, которая спрашивала, когда они поедут к новым родителям.

По ее же словам, украинских детей развезли в Московскую, Калужскую, Тульскую, Воронежскую области, в Ямало-Ненецкий округ.

"Всего до конца недели родители появятся у 108 детей-сирот Донбасса, которые получили российское гражданство. Шурочку передали маме самой первой", – написала Белова.

Депутат с женой забрали украденную украинскую девочку

Еще одна история – усыновление украинских детей депутатом Госдумы РФ, лидером партии "Справедливая Россия – Патриоты – за Правду" Сергеем Мироновым и его женой. Она стала известна благодаря журналистским расследованиям оппозиционных российских СМИ.

По заявлению омбудсмена Дмитрия Лубенца, в семью Миронова и его жены Инны Варламовой попала маленькая 10-месячная девочка Маргарита Прокопенко. Ей сменили имя, теперь она Маша Миронова. Вместе с ней был передан и 2-летний мальчик по имени Илья. Но при обследовании у мальчика нашли заболевание, и куда он делся дальше – неизвестно.

Как оказалось, дети из Херсонского дома ребенка. Они находились в областной больнице Херсона, когда туда приехала жена Миронова. Она осмотрела детей. А после ее отъезда Маргариту и Илью директор детского дома потребовала срочно выписать.

Увезли и отдали российским родителям

Россияне используют разные способы, чтобы похитить украинских детей. Много случаев, когда под предлогом отдыха в лагере на море родители с оккупированных территорий сами отпускали своих детей.

А вот возвращать назад детей представители оккупационных властей и РФ отказывались. Этим теперь занимаются благотворительные организации.

Детям-сиротам, детям из интернатов, которых вывезли с оккупированных территорий и передали в российские семьи, часто меняют имена, фамилии, место рождения, поэтому отыскать всех и точно установить, сколько их сейчас в РФ, очень сложно.

Так, российский телеканал "360" снял два года назад сюжет о том, как вывозили детей из интернатов и детских домов Донецка и Углегорска в Россию и передавали в приемные семьи. Речь там шла о двух сестрах Олесе и Вике из Донецка, которые, по словам авторов сюжета, являются сиротами, не помнят своих родных.

Их просто взяли и передали в приемную российскую семью. Естественно, не без участия Львовой-Беловой и местных чиновников.

По данным платформы "Дети войны" (childrenofwar.gov.ua), депортированы или вынужденно перемещены 19 546 украинских детей, возвращены 388.