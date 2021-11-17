Украинские журналисты объединились против Кивана после закрытия KyivPost

Всеукраинское профессиональное сообщество Медиарух призвало журналистов к объединению после закрытия владельцем Аднаном Киваном издания KyivPost и давления на журналистский коллектив.

Об этом говорится в обращении Медиаруху, сообщении "Украинской правды" и призывах известных украинских журналистов, которые уже присоединились к сообществу.

Журналисты проводят параллели между нападением на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке и закрытием KyivPost, считая эти явления системным наступлением на свободу слова.

"События вокруг KyivPost, Общественного, "Следствия" и "Схем" свидетельствуют, что простор свободы слова сужается. И если мы не будем сопротивляться, нас переварят в одиночку", – отмечает один из руководителей инициативы журналист Эспрессо, директор Центра журналистики Киевской школы экономики Андрей Яницкий.

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В заявлении Медиаруху, в свою очередь, отмечается, что недобропорядочные владельцы предпочитают превратить СМИ в подконтрольные рупоры, уничтожают профессиональные журналистские стандарты и уничтожают известные популярные издания.

"Сегодня, в День работников радио и телевидения, мы объявляем о всеобщей мобилизации к всеукраинскому профессиональному сообществу Медиарух. Через семь лет после Революции достоинства независимость украинской журналистики снова под угрозой. Анонимные каналы, ботофермы, олигархические медиа, которые служат исключительно в угоду владелец профессиональные стандарты. Бизнесмены уничтожают издания. А власть, которая должна защищать свободу слова, сама пытается обуздать медиа", – говорится в заявлении.

Медиарух отмечает, что только объединившись в самоуправляющуюся организацию, украинские журналисты смогут отстоять соблюдение профессиональных стандартов и свободу слова.

"Мы обращаемся к тем журналистам, которые остаются честными вопреки обстоятельствам. Которые руководствуются стандартами, а не пожеланиями. Не оценивают, а ценят свое слово. Пора объединяться. Вскоре новые выборы. А каждый из вас знает, что это значит. Новое давление олигархов, собственников, политиков, власти... В одиночку мы бессильны перед угрозой. Вместе мы непобедимы. Доказано журналистской революцией в 2004 году и движением "Стоп цензуре!". Но в этот раз мы ставим перед собой более амбициозную цель: создать эффективную самоуправляющуюся организацию журналистов, которая сможет противостоять системе политического и коммерческого давления на свободу слова. Создать сообщество, которое объединит всех украинских журналистов", – отмечает Медиарух.

Как сообщает "Украинская правда", журналистам предлагают оставить свои данные, заполнив форму для поступления в Медиарух. Инициаторы верят, что вместе сообщество сможет "отстоять журналистику". На "Украинской правде" опубликован ролик, в котором известны украинские журналисты, в частности Севгиль Мусаева, Соня Кошкина, Михаил Ткач, Денис Бигус, Анна Бабинец, Андрей Яницкий и другие призывают присоединяться к Медиаруху.

Напомним, 8 ноября стало известно, что владелец англоязычного издания KyivPost Аднан Киван заявил о временной приостановке работы редакции для перезагрузки. Сотрудники редакции сообщили, что издание закрыли полностью, а владелец оказывал давление на журналистский коллектив.

Аднан Киван – одесский бизнесмен-застройщик сирийского происхождения, владелец KADORR Group и ряда одесских СМИ. В частности, Киван контролирует 7 канал и сайт "ВСЕ Online" ("Украинская служба информации"). Как отмечает Детектор медиа, в отличие от KyivPost, эти издания откровенно обслуживают интересы бизнесмена: атакуют его политических и деловых оппонентов и делают одобрительные материалы о Киване и его строительной компании и ее проектах. Киван является фигурантом ряда скандалов, связанных с незаконной застройкой. Так, в 2016-2018 годах застройщик пытался построить на Андреевском спуске, 14-16 гостиницу высотой около 30 метров, несмотря на то, что максимально допустимая высотность сооружений на этом участке – 12 метров. В 2018 году Киевсовет расторг договор с Киваном. Бизнесмен работает в аграрной отрасли. Занимает пятое место в рейтинге крупнейших рантье в Украине. Фигурирует в оффшорных расследованиях. В 2021 году Forbes оценил состояние Аднана Кивана в 240 миллионов долларов. Он 42-й самый богатый человек Украины и самый богатый одессит.