Украинские зенитчики показали, как уничтожили вражескую ракету над Черным морем: момент попал на видео

Во время массированной атаки по Украине, которую российские оккупантов устроили 9 марта, украинские защитники сбили много вражеских ракет. Один из таких моментов удалось снять на камеру.

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Соответствующее видео опубликовало Воздушное командование "Юг". На кадрах показано, как украинские зенитчики уничтожили вражескую ракету Черного моря.

Вероятно, зафиксировано уничтожение ракеты типа "Калибр". Украинские защитники точно поразили цель, чем сохранили жизнь гражданским украинцам.

"Вот так воины Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожили очередную российскую крылатую ракету в небе на юге страны 9 марта 2023 года. Защищать Украину для нас – самая высокая честь!" – отметили в Командовании.

Стоит добавить, что ночью 9 марта российские оккупационные войска устроили массированную атаку по Украине, которая привела к новым разрушениям и смертям мирных граждан, обесточению Запорожской АЭС, исчезновению электро- и водоснабжения во многих регионах. Сначала захватчики запустили дроны-камикадзе Shahed, четыре из которых защитники неба сбили, а также осуществили 95 пусков ракет разного базирования : из 48 крылатых было сбито 34. Прилеты подтвердили в Одесской области, в Харькове, Киеве, Житомире, Ивано-Франковской области и других областях .

После этой атаки враг обстрелял Херсон. Один из снарядов попал в остановку общественного транспорта на Корабельной площади, в результате действий захватчиков погибли четыре человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередное военное преступление России, устроившую массированную дроновую и ракетную атаки по Украине ночью 9 марта. Он подчеркнул, что агрессор осуществил пуск ракет разного базирования и дронов-камикадзе, чтобы терроризировать мирных людей. Также добавил, что ни ракеты, ни зверства не помогут России надеть на Украину цепи.

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