Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов, россияне понесли значительные потери

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В воскресенье, 6 марта, Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов город Чугуев Харьковской области. Захватчики при этом понесли значительные потери.

Было уничтожено большое количество живой силы и военной техники врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В частности, наши защитники в ходе боев ликвидировали командира 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковника Дмитрия Сафронова. Был убит и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС РФ подполковник Денис Глебов.

В Генштабе добавили, что группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на южном, восточном и северном направлениях.

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Напомним: в первый день российского вторжения, 24 февраля, в военном городке Чугуев в Харьковской области в результате обстрелов оккупантов погиб мирный житель – 13-летний мальчик Антон Тарасенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают наступление на украинские города Харьков, Николаев и Киев, однако за одиннадцать дней войны они не добились значительных успехов. Враг продолжает нести значительные потери в технике и живой силе.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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