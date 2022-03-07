Оккупанты продолжили наступление на Киев и Харьков, ВСУ освободили Чугуев и держат оборону – Генштаб

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Российские оккупанты продолжают наступление на украинские города Харьков, Николаев и Киев, однако за одиннадцать дней войны они не добились значительных успехов. Враг продолжает нести значительные потери в технике и живой силе.

Украинские военнослужащие держат оборону в большинстве направлений, в частности, был освобожден город Чугуев. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 00:00 6 марта в Facebook.

Главное из сводки:

основные усилия РФ – Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев, выход на админграницы в Луганской и Донецкой областях, создание сухопутного коридора с Крымом;

противник пытается установить контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к Киеву. В районе Ирпеня выдвинули танковые и мотострелковые подразделения;

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из Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается поставка топлива для россиян;

оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода в восточные окрестности Киева через Броварской и Бориспольский районы и установить контроль над Черниговом и Сумами;

в районах Новая Басань и Скрипали противник понес значительные потери и осуществляет передислокацию для пополнения живой силы и техники;

на Таврическом направлении оккупанты ведут наступление в направлении Запорожья силами до трех БТГр;

продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль г. Ингул. БТГр форсировала реку и заняла н.п. Кашперо-Николаевку;

ВСУ освободили Чугуев в Харьковской области. Уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковник Денис Глебов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 7 марта Россия открыто анонсировала новые обстрелы территории Украины. Там заявили, что под огнем окажутся наши предприятия оборонного комплекса, расположенные посреди многих украинских городов.

При этом ни один мировой лидер или западный политик никак не отреагировал на прямую угрозу со стороны Москвы, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! Мы имеем поддержку от партнеров, а на россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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