Украинские заробитчане показали бесчеловечные условия труда за границей

Нелегальное трудоустройство, риск быть обманутыми и вернуться домой ни с чем – это главные страхи украинцев, которые едут зарабатывать за границу. Об этом свидетельствуют последние соцопросы.

Но на самом деле реальные риски впереди предостерегают и специалисты, и опытные работники. Даже если работающий официально и зарплату получает вовремя, от труда в бесчеловечных условиях не застрахован, говорится в сюжете "5 канала" (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

"Если кто-то по своей глупости или по своей беспамятности или еще по какой-то другой причине сошел с поля, тогда день ему не засчитывается, он считается не на работе, прогул и штраф", – инструктируют украинских работников, работающих в сельском хозяйстве в Польше. Такое "скрытое" видео можно увидеть на странице "Жизнь кузнеца" на YouTube.

Видео дня

"Очень тяжело, потому что распухли пальцы. Указательный просто распух и не сгибается", – показывает между тем свои руки украинка, работающая в Германии.

Работники рассказывают, что болеть за границей дорого. К примеру, в Польше даже при наличии страховки ждать приема профильного врача приходится от нескольких месяцев до года. Те, кто не хочет ждать, вынуждены уходить в частную клинику и платить большие деньги.

Если же вы имеете высшее образование, надеяться на реализацию по специальности тоже не стоит. Как свидетельствуют официальные данные, вакансии, открытые за границей для иностранцев, в основном рабочие.

"Строительный бизнес, в конечном счете. Это бизнес связан с услугами, ну честно скажем бытовыми услугами. Уборка, кстати. Там активно присутствуют украинские трудовые мигранты, которые четко держат этот рынок", – говорит экономист Олег Пензин.