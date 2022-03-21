Украинские военные захватили карту оккупантов, с которой россияне пошли в наступление на Украину. Фото

Украинские военные на днях разбили командный пункт российских оккупантов. В разбитом командном пункте защитники Украины разыскали карту, с которой рашисты шли в наступление на наше государство.

Также обнаружена определенная документация, которая пока не афишируется. Карту оккупантов опубликовали волонтеры InformNapalm.

"Наши волонтеры видели эту карту рашистов сразу в день ее захвата. Но раз уж ее выгрузили в пабликах с определенным ретушированием и ремаркой: "дали добро на публикацию" - тогда делимся и с читателями. Некоторые районы закрашены", - отметили активисты InformNapalm.

На другом паблике, в Twitter Патриот Украины, иронизируют: "после смерти российские офицеры поделились с украинскими военными документацией и картами. Спасибо им уже никто не скажет".

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Там также добавили, что карта публикуется с разрешения военных.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что веред мобилизованных в "ЛНР" паника из-за больших потерь оккупантов. Об этом сообщает украинская разведка.

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