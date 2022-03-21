Среди мобилизованных в 'ЛНР' паника из-за больших потерь оккупантов– разведка

В ОРДЛО на фронт собираются бросать и стариков, и малых. Однако среди мобилизованных распространяется паника.

Причина – в безумных потерях оккупационных войск в войне с Украиной. Об этом сообщает Главное управление разведки ВСУ.

По данным украинских разведчиков, насильно загнанные в так называемую "армию" люди не хотят воевать. Да им и нечем это делать. Обеспечение в ОРДЛО, как и в России в целом – на крайне низком уровне.

"Мобилизированные" в состав 1 армейского корпуса оккупационных войск отличаются крайне низким морально-психологическим состоянием и имеют устаревшее снаряжение: экипировку образца 1974 года, защитные шлемы 1971 выпуска", - сообщает разведка.

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Не придает бодрого боевого духа и безумное количество потерь, которые несут оккупационные войска от рук Сил обороны Украины.

"Среди личного состава распространяются слухи и панические настроения, вызванные большими потерями личного состава – на оккупированные территории постоянно прибывают тяжелораненые и грузы с телами. В частности, на Луганский мясокомбинат привезли шестнадцать уничтоженных "мобилизованных". Один из них – сын директора 33 средней школы Луганска.При этом, родным не сообщают никакой информации о месте и обстоятельствах гибели", - резюмируют в ГУР МО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ОРДЛО мужчин хватают на улицах и тянут в военкоматы, чтобы использовать как "пушечное мясо".

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