Украинские военные смогут бесплатно сохранять свои репродуктивные клетки в криобанках

Депутаты Верховной Рады Украины большинством голосов приняли законопроект № 8011, который предусматривает бесплатную возможность для украинских военных хранить свои репродуктивные клетки в криобанках. "За" проголосовали 256 народных избранников.

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Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. "Украинские воины могут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, законопроект № 8011 предусматривает создание государственных гарантий сохранения возможности биологического отцовства/материнства для защитников и защитниц Украины в случае получения ранений, влияющих на репродуктивные функции.

Инициатор законопроекта – депутат от партии "Слуга народа", заслуженный врач Украины Оксана Дмитриева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Депутаты Рады проголосовали за исключение Сергея Левочкина из Комитета Совета по безопасности и обороне. Он сбежал из Украины еще до начала широкомасштабного вторжения России.

– Народные избранники назначили Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины. "За" проголосовали 311 депутатов.