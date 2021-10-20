Украинские военные провели учения вблизи админграницы с Крымом: дали отпор противнику. Фото и видео

Украинские военные провели учения вблизи административной границы с Крымом на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области. Бойцы провели тренировка артиллерийских противотанковых резервов по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника.

Противотанкисты показали практические навыки развертывания расчетов и стрельбу по целям, а также быстрое изменение позиций. Согласно легенде, условный противник дождался подкрепления бронетехники и перешел в атаку, сообщила пресс-служба ВСУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Для сдерживания наступления морским пехотинцам передали в распоряжение противотанковое подразделение. Отмечается, что подобные мероприятия проходят еженедельно, по плану боевой подготовки.

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"Воины-протитанкисты осуществили выход на рубеж открытия огня, обустроили позиций, совершили артиллерийскую разведку и наведения орудий по целеуказаниям корректировщиков, – пояснил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за сутки 19 октября вооруженные формирования РФ на Донбассе ранили бойца Вооруженных сил Украины. Наши защитники открывали огонь в ответ на провокации.