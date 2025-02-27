Украинские военные получат подземные госпитали нового типа от 'Стального фронта'

В этом году инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова продолжает расширять поддержку украинских защитников, совершенствуя свою стратегию помощи на передовой. В интервью телеканалу "Прямой" операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко заявил о важных изменениях в подходе к медицинской помощи военным.

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"В этом году мы планируем еще несколько [госпиталов] реализовать. Но после консультаций с медиками мы переходим от больших госпиталей (на 3-4 бригады) к больницам бригадного и батальонного уровня, которые будут приближены к линии фронта, чтобы еще эффективнее оказывать помощь", – отметил Мироненко.

Такое решение продиктовано практическими потребностями военных и опытом использования открытых госпиталей. Меньшие, более мобильные госпитали позволят оперативнее реагировать на нужды подразделений непосредственно в зоне боевых действий.

Напомним, что "Стальной фронт" уже реализовал ряд медицинских инициатив, в частности, создал первый в Украине подземный госпиталь на передовой, получивший высокую оценку со стороны военных и международных экспертов.

"Стальной фронт" - это совместная инициатива всех бизнесов Рината Ахметова, которая объединяет их помощь силам обороны Украины. В настоящее время сумма, направленная Ринатом Ахметовым на поддержку Украины, превысила 11,3 млрд грн.