Украинские военные показали новый 'трофей' – кухню оккупантов на колесах. Видео

Вооруженные силы Украины захватили необычный трофей: абсолютно новую передвижную полевую кухню оккупантов, сделанную на базе автомобиля КамАЗ. Видео было опубликовано в Telegram-канале ВСУ.

Автор ролика рассказывает, что у транспортного средства сгорел стартер. Российские военные сперва тянули машину танком, но после того, как оторвали ей бампер, оставили попытки спасти технику и бросили ее возле частного дома.

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В полевой кухне остались мешки с мороженной и полугнилой картошкой и морковкой, а также разбитые банки с соленьями.

Также внутри шкафов можно рассмотреть чистые тарелки и вилки.

Комментатор за кадром доволен полученной техникой, так как она практически новая (2019 года выпуска), аналогов в Украине нет и после небольшого ремонта достойно послужит нашим военным.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне одна из мотопехотных бригад Вооруженных Сил Украины получила в виде трофеев новенький российский танк Т-80 и еще много полезного. Оккупанты увязли на тяжелой технике в грязи - и сбежали, бросив ее прямо в поле.

Видео с новым затрофеенным танком бойцы выложили в сеть.

По словам украинских защитников, на том поле без единого выстрела со стороны украинцев оккупанты потеряли 2 танка, 3 САУ, ТОС-1 "Буратино", 2 МТ-ЛБ (или, как их называют, "мотолиги"), 2 бензовоза.