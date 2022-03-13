Украинские военные показали новый "трофей" – кухню оккупантов на колесах. Видео

Максим Иншаков
Общество
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Украинские военные показали новый 'трофей' – кухню оккупантов на колесах. Видео
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Вооруженные силы Украины захватили необычный трофей: абсолютно новую передвижную полевую кухню оккупантов, сделанную на базе автомобиля КамАЗ. Видео было опубликовано в Telegram-канале ВСУ.

Полевая кухня на колесах

Автор ролика рассказывает, что у транспортного средства сгорел стартер. Российские военные сперва тянули машину танком, но после того, как оторвали ей бампер, оставили попытки спасти технику и бросили ее возле частного дома.

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Внутри мешки с продукатми

В полевой кухне остались мешки с мороженной и полугнилой картошкой и морковкой, а также разбитые банки с соленьями.

Мешки с картошкой и морковкой
Банки с огурцами

Также внутри шкафов можно рассмотреть чистые тарелки и вилки.

Полевая кухня
Тарелки и вилки

Комментатор за кадром доволен полученной техникой, так как она практически новая (2019 года выпуска), аналогов в Украине нет и после небольшого ремонта достойно послужит нашим военным.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне одна из мотопехотных бригад Вооруженных Сил Украины получила в виде трофеев новенький российский танк Т-80 и еще много полезного. Оккупанты увязли на тяжелой технике в грязи - и сбежали, бросив ее прямо в поле.

Трофейный танк

Видео с новым затрофеенным танком бойцы выложили в сеть.

Трофейный танк

По словам украинских защитников, на том поле без единого выстрела со стороны украинцев оккупанты потеряли 2 танка, 3 САУ, ТОС-1 "Буратино", 2 МТ-ЛБ (или, как их называют, "мотолиги"), 2 бензовоза.

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