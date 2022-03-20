Украинские военные ликвидировали командира разведроты 'ДНР' с позывным 'Людоед'. Фото

Украинские защитники ликвидировали очередного террориста "ДНР". Был убит командир разведывательной роты 1-го мотострелкового полка 1-го армейского корпуса боевиков Сергей Машкин с позывным "Людоедом".

Об этом информирует Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook. "Мертвый оккупант уже оружие не возьмет!" – сказано в сообщении.

Из этого "Людоеда" на территории ОРДЛО пропаганда пыталась сделать настоящего "героя". Людям в "ДНР" скармливали ложь о том, что Машкин якобы собственноручно "точечным огнем" уничтожил целую батарею САУ.

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"Впрочем, говорить можно много, но факт остается фактом. Вместо людей он жрет чернозем", – отметили в ОТУ "Восток".

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась информация о том, что украинские защитники ликвидировали оккупанта Михаила Романова, он был командиром армии РФ. Захватчик насиловал женщин и отдавал приказы об убийствах мирных жителей в Киевской области.

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