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"Украинские вертолеты" устроили в Киеве праздник для детей-сирот, чьи родители погибли на войне

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
378
'Украинские вертолеты' устроили в Киеве праздник для детей-сирот, чьи родители погибли на войне

"Украинские вертолеты" организовали невероятный день для детей, потерявших своих родителей-защитников на войне. Благодаря инициативе авиакомпании им удалось хотя бы на миг забыть о боли потери и погрузиться в мир радости и беззаботности. Компания подарила им незабываемое путешествие в развлекательный центр "Neopolis". Там дети смеялись, катались на горках и наслаждались каждую минуту.

Видео дня
"Украинские вертолеты" устроили в Киеве праздник для детей-сирот, чьи родители погибли на войне

После насыщенного дня малышей ждали вкусные угощения и подарки, которые они забрали с собой как упоминание об этом волшебном дне.

"Украинские вертолеты" устроили в Киеве праздник для детей-сирот, чьи родители погибли на войне

Один из детей, шестилетний Левон, поделился своими эмоциями: "Это был самый лучший день! Мне так понравились горки и пицца, я хотел бы кататься еще и еще! Я не помню, когда последний раз так озорствовал".

"Украинские вертолеты" устроили в Киеве праздник для детей-сирот, чьи родители погибли на войне
"Украинские вертолеты" устроили в Киеве праздник для детей-сирот, чьи родители погибли на войне

Это не просто день развлечений – это возможность для этих детей снова ощутить счастье, поддержку и заботу. Каждая улыбка на их лице – самая ценная награда за эту инициативу. Для многих из них это был первый день за долгое время, когда они могли быть детьми, без тяжести на сердце.

"Украинские вертолеты" устроили в Киеве праздник для детей-сирот, чьи родители погибли на войне

"Мы хотели подарить детям день, наполненный счастливыми эмоциями и положительными впечатлениями. Это меньше всего, что мы можем сделать для тех, кто понес такие тяжелые потери. Наша миссия – дарить детям радость и показывать, что даже в самые сложные времена они не остаются наедине со своим горем", – отметила директор по коммуникациям Леся Червинская.

"Украинские вертолеты" устроили в Киеве праздник для детей-сирот, чьи родители погибли на войне

Украинские вертолеты постоянно помогают армии, нашим защитникам, семьям погибших и взяли под финансовую опеку 19 детей-сирот. Каждый месяц каждому выделяется на их нужды по 10 тысяч гривен. А это мероприятие во время каникул – лишь маленькая часть большой поддержки, которую компания планирует оказывать в будущем.

"Украинские вертолеты" устроили в Киеве праздник для детей-сирот, чьи родители погибли на войне