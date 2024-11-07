'Украинские вертолеты' устроили в Киеве праздник для детей-сирот, чьи родители погибли на войне

"Украинские вертолеты" организовали невероятный день для детей, потерявших своих родителей-защитников на войне. Благодаря инициативе авиакомпании им удалось хотя бы на миг забыть о боли потери и погрузиться в мир радости и беззаботности. Компания подарила им незабываемое путешествие в развлекательный центр "Neopolis". Там дети смеялись, катались на горках и наслаждались каждую минуту.

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После насыщенного дня малышей ждали вкусные угощения и подарки, которые они забрали с собой как упоминание об этом волшебном дне.

Один из детей, шестилетний Левон, поделился своими эмоциями: "Это был самый лучший день! Мне так понравились горки и пицца, я хотел бы кататься еще и еще! Я не помню, когда последний раз так озорствовал".

Это не просто день развлечений – это возможность для этих детей снова ощутить счастье, поддержку и заботу. Каждая улыбка на их лице – самая ценная награда за эту инициативу. Для многих из них это был первый день за долгое время, когда они могли быть детьми, без тяжести на сердце.

"Мы хотели подарить детям день, наполненный счастливыми эмоциями и положительными впечатлениями. Это меньше всего, что мы можем сделать для тех, кто понес такие тяжелые потери. Наша миссия – дарить детям радость и показывать, что даже в самые сложные времена они не остаются наедине со своим горем", – отметила директор по коммуникациям Леся Червинская.

Украинские вертолеты постоянно помогают армии, нашим защитникам, семьям погибших и взяли под финансовую опеку 19 детей-сирот. Каждый месяц каждому выделяется на их нужды по 10 тысяч гривен. А это мероприятие во время каникул – лишь маленькая часть большой поддержки, которую компания планирует оказывать в будущем.