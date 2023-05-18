Украинские штурмовики провели прорыв в окрестностях Бахмута и уничтожили 50 оккупантов
Украинские защитники провели прорыв в окрестностях Бахмута, нанеся значительные потери российским оккупантам. Таким образом Вооруженные силы Украины создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления.
Наши штурмовики продвинулись на 2000 м в ширину и на 700 м в глубину. Об этом сообщила пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады.
"Третья штурмовая провела наступательные действия на западных окрестностях Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Ширина полосы прорыва составила 2000 м, а глубина – 700 м", – говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники ликвидировали не менее 50 захватчиков. Еще сотни солдат путинской армии получили ранения. Кроме того, четырех россиян удалось захватить в плен.
В то же время были ликвидированы резервы врага на данном направлении, в том числе несколько российских складов БК.
Успешные штурмовые действия провели бойцы 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов.
Как сообщал OBOZREVATEL, после успешных контратак ВСУ вокруг Бахмута оккупанты пытаются усилить тактические наступательные действия. Войска РФ укрепили свои силы в районе города для якобы стабилизации ситуации.
Компания Maxar Technologies показала, в какие руины российская армия превратила Бахмут за год боев. Были опубликованы фото города, сделанные со спутника.
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