Украинские штурмовики провели прорыв в окрестностях Бахмута и уничтожили 50 оккупантов

Украинские защитники провели прорыв в окрестностях Бахмута, нанеся значительные потери российским оккупантам. Таким образом Вооруженные силы Украины создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

Видео дня

Наши штурмовики продвинулись на 2000 м в ширину и на 700 м в глубину. Об этом сообщила пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Третья штурмовая провела наступательные действия на западных окрестностях Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Ширина полосы прорыва составила 2000 м, а глубина – 700 м", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники ликвидировали не менее 50 захватчиков. Еще сотни солдат путинской армии получили ранения. Кроме того, четырех россиян удалось захватить в плен.

В то же время были ликвидированы резервы врага на данном направлении, в том числе несколько российских складов БК.

Успешные штурмовые действия провели бойцы 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, после успешных контратак ВСУ вокруг Бахмута оккупанты пытаются усилить тактические наступательные действия. Войска РФ укрепили свои силы в районе города для якобы стабилизации ситуации.

Компания Maxar Technologies показала, в какие руины российская армия превратила Бахмут за год боев. Были опубликованы фото города, сделанные со спутника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!