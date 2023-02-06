Украинские полярники показали, какие еще птицы растут рядом с пингвинами: впечатляющие кадры

Украинские полярники показали удивительные фотографии, на которых видно детенышей бакланов. Синеглазые бакланы и субантарктические пингвины часто гнездятся рядом.

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Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook. На фото можно видеть птенцов разного возраста.

"Раньше мы уже показывали вам, как быстро растут пингвинята, а теперь посмотрите, как меняются птенцы синеглазых антарктических бакланов. Разница между этими фото – около месяца. На первых фотографиях – новорожденные бакланята, они совсем мелкие и голые, похожие на детенышей динозавров", – говорится в сообщении.

Как заявили исследователи, птенцы со временем покрываются коричневым пухом. За месяц они вырастают такими "пушистиками", что по размерам часто не отличаются от родителей (хотя тело у них меньше). А перьями начинают обрастать где-то через 2 месяца после рождения.

Фото сделали наши биологи на одном из островов Антарктиды – Питермани. Там есть 2 колонии синеглазых бакланов, которые украинские ученые постоянно изучают. Одна большая – там более полусотни гнезд, а другая маленькая – до 15. В каждом из гнезд – от 1 до 3 птенцов.

В то же время на острове Галиндез в этом году бакланы не гнездятся, хотя прошедшие несколько сезонов такие попытки были. Почему им это не удается – пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде замело снегом до невиданного уровня. Количество снега достигло отметки в 345 см, что превышает показатели прошлогоднего рекорда почти на 0,5 м. Извечные обитатели южного континента – пингвины – гуляют по крышам, без труда поднимаясь к ним через высоченные сугробы.

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