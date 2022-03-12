Украинские пограничники отбили наступление на Мариуполь: убиты 15 оккупантов, двое – в плену, остальные сбежали

Украинские пограничники, обороняющие Мариуполь, отразили очередную атаку оккупантов. Бой для агрессоров завершился большим количеством убитых, выжившие спасались бегством.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Защитники Украины мужественно сдерживают наступление агрессора на Мариуполь Сегодня пограничники в своем секторе ответственности отразили наступление вражеской группы. В результате боя пятнадцать российских военнослужащих ликвидированы, еще двое были взяты в плен, остальные агрессоры сбежали", - отметили в МВД.

Ситуация в Мариуполе остается очень сложной. Город страдает от почти непрерывных вражеских обстрелов. Российские преступники открывают огонь и сбрасывают бомбы на жилые частные дома, спальные районы города.

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9 марта они даже разбомбили городскую детскую больницу с родильным отделением, где находились дети и роженицы.

В городе тяжелая ситуация с продуктами, лекарствами, даже питьевой водой. По данным горсовета, от устроенной рашистами блокады погибли около 1,5 тысяч мирных мариупольцев. Провести эвакуацию людей или доставить в город гуманитарную помощь оккупанты не позволяют, "зеленые коридоры" они обстреливают.

Однако украинские воины продолжают мужественно защищать город от постоянных атак российских агрессоров.

"Несмотря на то, что с подразделениями в Мариуполе не всегда есть связь, пограничники, защищающие город убеждают, что их боевой дух высок и они вместе с побратимами из ВСУ, НГУ и других сил обороны чувствуют поддержку горожан и всеми силами готовы защищать их и Украину", - говорят в МВД.

Ранее сообщалось, что Зеленский впервые озвучил, сколько украинских военных погибло в войне с Россией.