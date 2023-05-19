Украинские пилоты превзошли ожидания Пентагона и их смогут научить управлять F-16 за 4 месяца вместо 18 – СМИ

В США считают, что украинские пилоты смогут научиться управлять американскими истребителями F-16 не за 18 месяцев, как оценивалось ранее, а всего за четыре месяца. Такой вывод сделали в Военно-воздушных силах США после того, как два украинских пилота прошли тренировки на авиасимуляторах.

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Документ ВВС США, который был передан нескольким союзникам по НАТО, появился в распоряжении издания Yahoo News. В нем отмечается, что пилоты из Украины превзошли ожидания Пентагона.

"Этот документ усилит давление на основных иностранных союзников Украины, таких как США. Некоторые из них утверждали, что западные самолеты слишком сложны, и поэтому подготовка пилотов займет слишком много времени, чтобы повлиять на войну между Украиной и Россией", – пишет издание.

В документе говорится, что украинские пилоты прошли тренировки в конце февраля и в начале марта на авиабазе Моррис в Аризоне, где базируется 162-е авиакрыло ВВС США.

Как отмечается, один из пилотов имел квалификацию на МиГ-29, а другой – на Су-27. Ранее они не проходили подготовку по F-16, за исключением небольшого ознакомления. Пилоты провели тренировочные полеты на авиасимуляторе – всего было проведено 9 испытаний общей продолжительностью 11,5 часов.

В результате тренировок американцы сделали вывод, что на детальную подготовку коллег из Украины на истребителях может понадобиться не более 4 месяцев. В то же время в документе говорится, что основной проблемой украинцев во время тренировок было то, что авионика F-16 достаточно сложна из-за американских терминов.

Специалисты назвали языковой барьер "проблемой", однако отметили, что уже уже через несколько недель у обоих пилотов наблюдалось "заметное улучшение владения английским языком".

"Несмотря на эти недостатки, в отчете делается вывод, что "учитывая нынешний набор навыков, продемонстрированный пилотами ВВС Украины, четыре месяца – это реалистичный срок обучения (на F-16. – Ред.)", – пишет издание.

Подполковник Джаред Уайт, который составлял эту оценку, отметил, что пилоты из Украины выполнили ряд "относительно технических" маневров в смоделированных условиях, например, посадка самолета после потери двигателя.

"Оба пилота смогли успешно посадить самолет по схеме имитации пламени. Это технический навык, который должен постоянно отрабатываться на протяжении всей карьеры пилота F-16", – говорится в документе.

Оба пилота также смогли "выполнить имитацию атаки, основываясь на параметрах, переданных во время полета на тренажере".

Накануне британский премьер-министр Риши Сунак на встрече с главой правительства Нидерландов Марком Рютте в рамках саммита Совета Европы в Исландии договорился о работе над созданием международной коалиции по закупке истребителей для Украины. Также это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам летчика-инструктора, полковника ВСУ в запасе, военного эксперта Романа Свитана, процедура подготовки летного состава и аэродромов Украины для принятия истребителей F-16 может потребовать около трех месяцев. Освоение этих самолетов не представляет особого труда для украинских летчиков первого и второго класса, а аэродромы не будут нуждаться в капитальной реконструкции.

В некотором смысле истребитель F-16 легче в управлении, чем Миг-29 или Су-27, заявил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, для защиты Киева от бомбежек с неба нужно до 50 истребителей F-16 четвертого поколения, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, Украина не прекращает переговоры с союзниками по этому вопросу, поскольку его актуальность ежедневно только растет.