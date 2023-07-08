"Железному генералу" – 50: как выглядел в молодости главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото
8 июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отмечает день рождения. "Железному генералу", от которого дрожат все враги, исполнилось 50 лет. Военный начальник за время полномасштабной агрессии попал в сотню самых влиятельных людей мира, пожертвовал миллион долларов на украинскую армию, а также получил мировое признание. Будучи маленьким мальчиком, он сказал учительнице на первом уроке, что мечтает стать солдатом, чтобы защищать родную страну.
OBOZREVATEL хочет продемонстрировать, как выглядел легендарный украинский военачальник в детстве и как он менялся с годами. Мы также расскажем, как он построил карьеру и что известно о его семье (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Кадры молодого Валерия Залужного покоряют украинцев. В сети пишут – его выражение лица не поменялось, и еще с пеленок было понятно, что он станет не солдатом, а генералом. На фото молодого Залужного можно смотреть вечно, – утверждают представительницы прекрасного пола.
Учителя главнокомандующего рассказывают: Залужного нельзя было назвать усердным учеником. Но он никогда не отказывался от своей мечты и после машиностроительного техникума поступил Одесский институт Сухопутных войск, где получил диплом с отличием.
Его восхождение по карьерной лестнице начиналось с самых первых ступеней: от командира взвода и роты до командира батальона на протяжении 8 лет службы.
Валерий Залужный женат более 20 лет. Его жену зовут Елена и он крайне редко говорит о своей личной жизни. Известно, что супруги воспитывают двух дочерей: старшая пошла по стопам отца и работает военнослужащей, а младшая учится в медицинском университете.
Однажды "Железный генерал" рассказал в интервью Дмитрию Комарову: "Семья меня с 2014 года почти не видела. Я рассказывал, не помню кому. А, скажу, главнокомандующему Вооруженными Силами Америки. Говорю, я летом, в июле 2014 года уехал. Вернулся через три месяца на две недели. Снова уехал. Вернулся через девять месяцев. Они меня не видели...". Родственники Залужного с пониманием относятся к такому графику главы семьи и невероятно ценят каждую минуту, проведенную с ним.
Ранее OBOZREVATEL писал, что украинские воины трогательно поздравили Валерия Залужного с юбилеем. Оркестр 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" исполнил трогательную песню об "отце Залужном" и большой семье ВСУ.
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