Украинские патрульные пересядут на электрокары. Инфографика

Министерство внутренних дел Украины намерено закупить электрокары для патрульных полицейских. Глава ведомства Денис Монастырский пояснил, что это позволит существенно экономить на топливе.

Об этом он заявил во время презентации приоритетных направлений МВД. Также обнародована инфографика, на которой сравниваются расходы на нынешние автомобили правоохранителей и электрокары (чтобы посмотреть ее, доскролльте страницу до конца).

"Мы решили закупить сперва партию электромобилей для патрульной полиции. Предварительные данные свидетельствуют, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов", – сказал Монастырский.

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Он не уточнил, сколько именно автомобилей планируют закупить сразу. Судя по обнародованной инфографике, речь идет о Hyundai Kona.

Также в ведомстве сравнили, что, хотя Mitsubishi Outlander и дешевле стоят, они дорого обходятся из-за расходных материалов и топлива.

Так, цена Outlander 739 тысяч гривен, а Kona стоит 1,3 миллиона гривен. В то же время стоимость заправки первого на 400 тысяч км – 1,2 млн грн + 96,6 тысяч грн на техосмотр и масла. Электрокар же обойдется в 204 тысячи грн на 400 тысяч км. К тому же последний более мощный.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июля на украинских дорогах появились полицейские "фантомы". Это автомобили Skoda Kodiaq, которые во время движения фиксируют нарушения правил дорожного движения.