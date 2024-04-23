Прекращение предоставления консульских услуг военнообязанным: в МИД предоставили разъяснение

В Министерстве иностранных дел Украины предоставили разъяснения по остановке предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей. В частности, там отметили, что это временный шаг – принятие заявлений относительно консульских действий продолжится после вступления в силу закона о мобилизации (18 мая), но с учетом новых требований и положений.

Разъяснение относительно изменений было опубликовано на сайте МИД. В ведомстве пояснили, что со вторника, 23 апреля, прекращается прием новых заявлений на документы и другие услуги, кроме оформления удостоверений личности для возвращения в Украину, поскольку "срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу" закона.

Предоставление этих услуг прекращается, поскольку необходимо внести технические изменения в работу информационно-коммуникационных систем министерства.

Если гражданин подал заявку до 23 апреля, то она будет рассмотрена и проработана консульствами.

После 18 мая предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста возобновится, но с учетом новых норм – закон требует, чтобы граждане от 18 до 60 лет за границей обновили свои данные.

Консульские услуги они смогут получать только с одновременным обновлением персональных данных, о депортации речь не идет. То есть, если мужчина обновил свои данные в ТЦК, он получит доступ к консульским услугам после их восстановления.

Механизм обновления данных в настоящее время устанавливают.

При этом нововведения не касаются мужчин, подающих заявления на консульские услуги для своих детей.

Также временные ограничения не касаются предоставления консульской помощи в случае чрезвычайных ситуаций с украинцами за рубежом.

Как сообщал OBOZ.UA, с 23 апреля консульства Украины прекратили предоставление услуг мужчинам призывного возраста. В письме первого замминистра иностранных дел Андрея Сибиги говорится, что ограничения связаны с войной РФ против Украины с целью недопущения уклонения гражданами от долга по урегулированию военного учета.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поручил принять меры по возобновлению справедливого отношения к мужчинам в Украине и за границей. По словам Кулебы, нахождение за границей не освобождает от долга защиты Родины и, если мужчина выехал, отгородившись от вопроса выживания Украины, но приходит и хочет получить от нее услуги, "это так не работает".

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